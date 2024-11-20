90'lı Yılların Ajda Bilezik Modası Geri Döndü

Adını Ajda Pekkan'dan almıştı

Altında yeniden moda oldu

Bu yıl altın fiyatının artması nedeniyle mücevherlere ilgi azaldı. Vatandaşlar daha çok yatırımlık ürünler alıyorlar. 90'lı yıllarda popüler olan Ajda bilezik modası da geri döndü.

Birikimlerini değerlendirmek isteyen birçok yatırımcı küresel gelişmelerin etkisiyle yükseliş kaydeden altına yöneliyor. Altında ise "Ajda bilezik" furyası yaşanıyor.

Vatandaşların güvenli liman' daha çok yatırımlık altın alımına yöneldi. Bu durum takı olarak da kullanılabilen ajda bileziğe ilgiyi artırdı.

Sektör yetkililerine göre, şu an satılan her 10 bilezikten 8'i "Ajda bilezik".

Ajda bilezik, 90'lı yıllarda çokca satılan bir üründü. İsmini Süperstar Ajda Pekkan'dan almıştı.

Nedeni ise Pekkan'ın taktığı takılara benzetilmesi.

Ajda bilezik, 10 gram olarak basılıyor ve 25 grama kadar olan çeşitleri de var.