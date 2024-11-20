Üye Girişi
Haberler

90'lı Yılların Ajda Bilezik Modası Geri Döndü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altın fiyatlarının artış göstermesiyle birlikte vatandaşlar mücevher yerine yatırımlık ürünleri tercih etmeye başladı. Bu durum, 90'lı yılların popüler takısı Ajda bileziğin yeniden moda olmasına neden oldu. Küresel gelişmelerin etkisiyle yükselişe geçen altına yönelen yatırımcılar, takı olarak da kullanılabilen Ajda bileziğe ilgi gösteriyor. Sektör yetkilileri, satılan her 10 bilezikten 8'inin Ajda bilezik olduğunu belirtiyor.

Adını Ajda Pekkan'dan almıştı

Altında yeniden moda oldu

Bu yıl altın fiyatının artması nedeniyle mücevherlere ilgi azaldı. Vatandaşlar daha çok yatırımlık ürünler alıyorlar. 90'lı yıllarda popüler olan Ajda bilezik modası da geri döndü.

Birikimlerini değerlendirmek isteyen birçok yatırımcı küresel gelişmelerin etkisiyle yükseliş kaydeden altına yöneliyor. Altında ise "Ajda bilezik" furyası yaşanıyor.

Vatandaşların güvenli liman' daha çok yatırımlık altın alımına yöneldi. Bu durum takı olarak da kullanılabilen ajda bileziğe ilgiyi artırdı.

Sektör yetkililerine göre, şu an satılan her 10 bilezikten 8'i "Ajda bilezik".

Ajda bilezik, 90'lı yıllarda çokca satılan bir üründü. İsmini Süperstar Ajda Pekkan'dan almıştı.

Nedeni ise Pekkan'ın taktığı takılara benzetilmesi.

Ajda bilezik, 10 gram olarak basılıyor ve 25 grama kadar olan çeşitleri de var.

Haberler.com / Umut Halavart - Ekonomi
İsrail, Suriye'yi vurdu: 36 kişi öldü, 50'den fazla yaralı var

İsrail, Türkiye'nin yanı başındaki ülkeyi vurdu! 36 ölü, çok sayıda yaralı var

 Ukrayna, ilk kez İngiliz füzeleriyle Rusya'yı vurdu

Ukrayna, ilk kez İngiliz füzeleriyle Rusya'yı vurdu

 Yenidoğan çetesi davasında yürek sızlatan ifade: Bebeğin cansız bedenini bisküvi kutusunda taşımış

Bebeğin cansız bedenini bisküvi kutusunda taşımış
Bağrışmaları salonu inletti! Bakan Yerlikaya ve CHP'li Ali Mahir Başarır arasında sert tartışma

Bakan Yerlikaya ve CHP'li Başarır kameralar önünde birbirine girdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Leyla 10. bölüm tek parça full HD izleme linki! Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Nizip, Oğuzeli 20-21 Kasım GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 20-21 Kasım Menemen, Konak, Karabağlar su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Sandık Kokusu 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sandık Kokusu 36. bölüm fragman izleme linki var mı? Sandık Kokusu CANLI izle! 20 Kasım Show TV Sandık Kokusu 35. Bölüm CANLI izleme linki Adana ASKİ su kesintisi! 20-21 Kasım Seyhan, Sarıçam, Kozan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Sahipsizler 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Konyaaltı, Kumluca 20-21 Kasım Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 20-21 Kasım Çankaya, Sincan, Etimesgut, Akyurt su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Sahipsizler 2. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı? Kuruluş Osman 172. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.