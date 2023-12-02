9. DEİK-FCIC Uluslararası Mühendislik Forumu İstanbul'da yapıldı

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve İslam Ülkeleri Müşavirler Federasyonu (FCIC) işbirliğiyle "9. DEİK-FCIC Uluslararası Mühendislik Forumu" düzenlendi.

DEİK'in açıklamasına göre, sektöre yön veren global şirketler, kamu otoriteleri ve iş insanlarının bir araya geldiği forum, "Toplulukları Canlandırmak: Teknik Müşavirlik (TD) Sektörü Doğal Felaket Sonrası İyileşmeyi Nasıl Destekliyor" temasıyla DEİK Merkezi'nde yapıldı.

Foruma, DEİK/Uluslararası Teknik Müşavirlik İş Konseyi Başkanı Munis Özer, FCIC Başkanı Muhammed Abdurrahman, Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği Başkanı İrfan Aker, Ticaret Bakanlığı Yurtdışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Dairesi Başkanı Murat Nesimoğlu, İslam Kalkınma Bankası Satın Alma Uzmanı Elhadj Malick Soumare ve 50'ye yakın iş insanı katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özer, üyelerinin yurt dışı projelerde aktif yer alan saygın Türk müşavirlik, mühendislik ve mimarlık şirketlerinden oluştuğunu belirterek, "DEİK/Uluslararası Teknik Müşavirlik İş Konseyi olarak, hedef ülkelerde Türk teknik müşavirlik firmaları için yeni iş fırsatları yaratmayı amaçlıyoruz. İş Konseyimiz, hedef ülkelere heyet ziyaretleri yaparak, toplantı, özel görüşme ve iş forumu gibi etkinlikler düzenliyor. Geçen ay Özbekistan'a bir çalışma ziyareti gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemde de belirli çalışma gündemleri çerçevesinde hedef ülkelere, heyet ziyaretleri gerçekleştirmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

DEİK/Uluslararası Teknik Müşavirlik İş Konseyi ile FCIC arasında işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla 2014'te Mutabakat Zaptı imzalandığını hatırlatan Özer, son yıllarda depremlerin yanı sıra aşırı hava kirliliği ve iklim felaketlerinin de arttığını kaydetti.

Özer, "2023 dünya çapında sel felaketlerinin yılı oldu. Çin, Hindistan, Güneydoğu Asya ve Batı Afrika'da sel baskınları yaşandı. Amerika'da da önemli iklim anormallikleri ve kasırga, sel gibi olaylar yaşandı. Bunlar kaçınılmaz doğa olaylarıdır ve bunların tehlikelerini ve kayıplarını onararak, sonrasında acil iyileştirme önlemleri alarak azaltabiliriz." değerlendirmesini yaptı.

"FCIC üyeleri büyük miktarda insan kaynağı istihdamı ile ulusal kalkınmada kritik bir rol oynuyor"

Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği Başkanı İrfan Aker, öncelikle iklim değişikliği ve küresel ısınmanın var olduğunu ve dünya çapında daha fazla ekstrem hava olayları yaşandığını aktardı.

Aker, "Bildiğiniz gibi geçmişte sel felaketleri yaşadık. DEİK ve FCIC, İslam ülkelerinde inşaat ve kalkınma alanında kilit paydaşlar arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesinde oldukça verimli. Afrika'nın en batısından, Asya'nın en doğusuna kadar İslam ülkeleri, milyonlarca insanın hayatını sekteye uğratmaya devam eden, defalarca yaşanan felaket olaylarına maruz kaldı. Kurtarma operasyonunu desteklemek için hızlı ve etkili müdahale nasıl sağlanır? Bu durum İslam ülkelerinin şu anda ihtiyaç duyduğu müşavirler ve kooperatifler arasında uzmanlaşmış kapasitelerin geliştirilmesini gerektiriyor. Düzenlediğimiz bu forum, doğal afetlerle ilgili zorlukların daha iyi anlaşılmasını ve en etkili müdahaleyi sağlayacak bilgi ve deneyimlerini ölçeklendirmeleri için üyelerimize fırsatları aktarıyor." görüşlerini paylaştı.

İslam Kalkınma Bankası Satın Alma Uzmanı Elhadj Malick Soumare, FCIC üyeleri için bu forumun özellikle İslam Kalkınma Bankasının hem Türkiye'de hem de üye ülkelerde finanse ettiği projelerde uluslararası rekabete girerek pazarı genişletmeleri açısından faydalı olmasını beklediğini ifade ederek, inşaat sektörünün çeşitli alt sektörlerle bağlantılı olması, ham madde kullanması ve hem teknik hem de yarı vasıflı büyük miktarda insan kaynağı istihdam etmesi nedeniyle ulusal kalkınmada kritik bir rol oynadığını vurguladı.

"Mühendislik danışmanlığının yaşam koşullarımızın iyileştirilmesinde hayati bir rol oynadığına inanıyoruz"

Ticaret Bakanlığı Yurtdışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Dairesi Başkanı Murat Nesimoğlu, her yıl farkındalık yaratan ve güncel kalmayı sağlayan DEİK-FCIC Uluslararası Mühendislik Forumu'nda dünyadaki en güncel konulara değinme şansı bulduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu seneki ana konumuz doğal afetler sonrası toparlanma. Her katılımcının dünyada hızla değişen koşullarla başa çıkma becerilerini daha iyi geliştirmelerine yardımcı olmasını umuyorum. Mühendislik danışmanlığının sadece ekonomik fayda sağlayan bir iş olmadığını, aynı zamanda yaşam koşullarımızın iyileştirilmesinde de hayati bir rol oynadığına inanıyoruz. Bu nedenle bu sektör doğal afetlerin öncesinde, sırasında ve sonrasında mücadele etme şansı yaratıyor. Mühendislik müşavirlik sektörü, risk yönetimi ve tahmin yetenekleriyle afetlerden insanoğlunun daha büyük zarar görmesini engelleme, afet müdahale yetenekleriyle afet sırasında hasarı azaltma şansı yarattığı gibi, afet sonrası iyileştirme yetenekleriyle de hepimiz için fırsatlar yaratıyor."

"Depremler ve İyileştirme Planlaması" paneli, FCIC Başkanı Muhammed Abdurrahman moderatörlüğünde, WB Ülke Ofisinden Salih Buğra Erdurmuş ve Su-Yapı Mühendislik AŞ Yapısal Tasarım ve Ulaştırma Direktörü Umut Akın'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

"Su Yönetimi (Taşkın kontrolü-kuraklık yönetimi)" panelinde ise FCIC Başkan Yardımcısı Moncef Ziani ve İsDB Ülke Ofisinden Nevzat Yaşar konuştu.

Forumda ayrıca, İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) Direktörü Kazım Gökhan Elgin "Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi" sunumu, FCIC Başkan Yardımcısı Abdul Aziz de "Afetlere Müdahale ve Kurtarma Sırasında İnşaat Mühendislerinin Rolü-Bangladeş Örnek Olay İncelemesi" sunumunu yaptı.

Ayrıca ATCEA Yönetim Kurulu Üyesi ve PROMER Danışmanlık ve Mühendislik Üst Yöneticisi (CEO) Yüksel Tonguç, forumun özetini gerçekleştirdi.

Etkinlik, NKY Mimarlık ve Mühendislik sponsorluğunda düzenlendi.