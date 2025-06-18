9. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı 10 Eylül'de Başlıyor

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen ve bölge ticaretinin nabzını tutan Çerkezköy Endüstriyel Fuarı 10 Eylül'de kapılarını açacak. 9. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, bölgenin en büyük sanayici buluşmalarına imkan sunarken, yeni iş anlaşmalarının yanı sıra ihracat kapılarının da aralanmasına vesile olacak fuarın süreci başladı.

10-11-12 Eylül 2025 tarihlerinde 9. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı ile sanayi dünyası bir araya geliyor. Üç gün boyunca sanayinin nabzının atacağı bu büyük organizasyon, bölgenin önde gelen firmalarına en yeni teknolojilerini, üretim kapasitelerini ve ihracat güçlerini sergileme fırsatı sunacak. Fuar kapsamında düzenlenecek paneller, seminerler ve B2B görüşmeleri, katılımcılara ulusal ve uluslararası iş birlikleri kurma imkanı sağlayacak.

"Heyecanla bekliyoruz"

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, fuarın önemine ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Üretim üssü bölgemizin merakla beklenen fuarı Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, 10 Eylül'de kapılarını açıyor. Her sene daha da gelişen ve büyüyen bölgemizde Çerkezköy Endüstriyel Fuarımız da yenilikleriyle, yeni katılımcılarıyla; teknolojiden makineye, kozmetikten beyaz eşyaya, savunma sanayiinden plastik sektörüne birçok farklı sektörü bünyesinde barındıracak. Çerkezköy, ülkemizin üretim gücünü temsil eden en önemli merkezlerden biri olarak, firmalarımızın dünya pazarlarında rekabet edebilme kapasitesini artırıyor. Sanayicilerimizin yenilikçi yaklaşımları, Ar-Ge yatırımları ve teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeleri sayesinde bölgemiz her geçen gün daha ileriye taşınıyor. Bu vesileyle iş dünyasının önde gelen profesyonelleriyle aynı çatı altında buluşacak, projelerinizi tanıtacak ve yeni pazarlara açılmak için fırsatları değerlendirebileceksiniz. İş dünyasının nabzını tutan bu fuarda yer almak, sektördeki gelişmeleri yakından takip etmek ve bağlantılarınızı genişletmek için fuarımıza katılımlarınızı bekliyoruz. Unutmayın, Endüstriyel Fuar sadece iş dünyasının geleceğini şekillendiren bir etkinlik değil, aynı zamanda sizin de katılımınızla daha büyük başarılara imza atacağımız bir platformdur. Sizi heyecanla bekliyoruz" dedi.

Kayıt ve detaylı bilgi

Birçok farklı sektörün bir araya geleceği ve yeni ticari fırsatların oluşacağı 9. Çerkezköy Endüstriyel Fuarına kayıt ve detaylı bilgi için: 0 282 726 88 88 / 1600, https://www.cerkezkoytso.org.tr/haber-5107.html adreslerinden iletişime geçebilirsiniz. - TEKİRDAĞ