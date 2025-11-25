81 İlde 81 Orman Projesi Kapsamında Niğde'de 30 Bin Fidan Dikildi

Türkiye İş Bankası, Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı işbirliğiyle yeniden başlatılan "81 İlde 81 Orman" projesi kapsamında, Niğde'nin Çamardı ilçesinde 30 bin fidan toprakla buluştu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, ilk olarak 2008-2017 döneminde gerçekleştirilen ve 2024'te yeniden hayata geçirilen proje kapsamında bugüne kadar 18 ilde dikim törenleri yapıldı.

Bu yıl sonbahar sezonundaki dikim törenlerinden 5'incisine ise Niğde ev sahipliği yaptı. Törene, Niğde Valisi Cahit Çelik, Niğde Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Küçüktuna, Niğde İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Niğde İl Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek, Kayseri Orman Bölge Müdürü Mehmet Zeki Bayıcı, TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ece Börü, İş Bankası Kayseri Bölge Satış Müdürü Serhan Özerkan, İş Bankası Perakende Krediler Tahsis Kayseri Bölge Müdürü Hüseyin Vurucu, İş Bankası Niğde Şube Müdürü Ufuk Muslu'nun yanı sıra öğrenciler ve bölge halkı katıldı.

Proje doğrultusunda, yüzde 8'i ormanlık alanlardan oluşan Niğde'nin Çamardı ilçesine bağlı Yeniköy'de yer alan 30 hektarlık alana 30 bin fidan dikildi.

Projenin ilk aşamasında, 2011 yılında Niğde'nin merkez ilçesine bağlı Hıdırlık mevkisinde yapılan çalışmalarda 32 bin 250 fidan toprakla buluşturulmuştu. Düzenli bakımı yapılan bu alanda, zamanla çeşitli canlı türleriyle ekosistem gelişmeye başladı.

Türkiye'de 81 ilin tamamında yeni orman alanları oluşturmayı amaçlayan proje kapsamında, 5 yıl içinde toplam 2,2 milyon fidan dikilecek ve sonraki 3 yıl boyunca ağaçlandırma sahalarının düzenli bakımları yapılacak.