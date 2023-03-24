7500 TL'nin üstünde emekli maaşı alanlara zam yapılacak mı? AK Partili Elitaş yanıtladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı bir televizyon programında emekliler için müjdeli bir haber vermiş ve en düşük maaşın 7500 TL'ye yükseltileceğini açıklamıştı. Bugün Meclis'e gelen ve haftaya yasalaşması beklenen düzenlemeyle ilgili konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş yöneltilen soru üzerine "7500 TL'nin üstünde emekli maaşı olanlar için bir düzenleme yapılmayacak" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı bir televizyon programında en düşük emekli maaşına zam yapacakları müjdesini verdi. Erdoğan "Emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık ve bu rakamı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla yaptık. Açıklamak yine bana kaldı. Bu akşam buradan güzel müjdeyi vermiş olayım. Bunu 7500 lira olarak bu akşam buradan açıklamış oluyoruz. Hayırlı olsun" diye konuştu.

EMEKLİ AYLIKLARINA YÜZDE 36,4 ORANINDA ZAM

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği müjdesi sonrası hazırlanacak düzenlemeyle 5500 lira olan en düşük emekli aylığı 7500 liraya çıkacak. Böylece emekli aylıklarına yüzde 36,4 oranında zam yapılmış olacak.

DÜZENLEME HAFTAYA YASALAŞACAK

Erdoğan'ın müjdesini verdiği en düşük emekli maaşını 7500 TL'ye yükseltecek düzenleme bugün Meclis'e geldi. Haftaya yasalaşacağı açıklanan düzenlemeyle ilgili canlı yayında değerlendirmelerde bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş gündemdeki bir tartışmayla ilgili soruya da yanıt verdi.

"7500 TL'NİN ÜSTÜNDEKİ MAAŞLAR İÇİN DÜZENLEME YOK"

Bir gazetecinin "7500 TL'nin üzerinde olan emekli maaşlarına da zam yapılacak mı?" sorusuna AK Partili Elitaş, "Konuyla ilgili herhangi bir düzenleme yapılmayacak" cevabını verdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş.

"EN ÇOK SSK'LILAR, BAĞKUR'LULAR FAYDALANACAK"

AK Partili Elitaş'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde; "Bugün vereceğimiz teklif, toplam 16 maddeden oluşuyor. AK Parti iktidarı döneminde ortaya çıkan en düşük emekli maaşı konusu gündeme gelmişti. Emekli maaşının hesaplanması, sosyal güvenlik kurumu ve emekli sandığındafarklı düzenlemeler vardı. 2023 başında biz en düşük emekli maaşının 5500 lira olması kanun teklifi Meclis'ten geçmişti.

"11 MİLYONA YAKIN VATANDAŞ FAYDALANACAK"

Bağkur'dan Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan, SSK'dan en düşük emekli aylığı 5500 alanlar sayın Cumhurbaşkanımızın 2 gün önce verdiği müjde çerçevesinde 7500 liraya çıkacak. En çok bundan faydalanacak olanlar SSK'lılar, Bağkur'lular olacaklar. Bu sene emekli olacağını planladığımız 2 milyon 250 bin EYT kapsamında gelen vatandaşlarımız da 5500 lira emekli maaşı alacaklar vardı. Onların da rakamı 7500 liraya çıkmış olacak. 11 milyona yakın bir vatandaş bundan faydalanacağını tahmin ediyoruz. 6 milyon kısım sanırım 2 bin liraya yakın bir artıştan faydalanacak. Muharip gazilerle ilgili aralarında aylık farklılıklar vardı. Milli mücadeleye iştirak eden bu sebeple kendilerine istiklal madalyası verilmiş olanlar ile Kore savaşına katılmış, Kıbrıs Barış Harekatı'na fiilen katılmış Türk vatandaşların vefatları nedeniyle dul ve yetimlere bağlanan maaş vardı. Asgari ücret tutarında aylık ödeme haline getirmiş oluyoruz. Şehit olan vatandaşlarımızın çocuklarına, eşlerine şeref aylığı diye ifade ettiğimiz aylığı gerçekleştirmiş olacağız.

GEÇİCİ İŞÇİLER 11 AY 29 GÜN ÇALIŞTIRILACAK

Geçici işçiler var. Bunlardan 6 ay az süre ile çalışanlar vardı. Mevsimlik işçiler vardı. Dedik i 6 aydan fazla çalıştırılanlar, 5 ay daha ilgili kurum ve kuruluşta 6 ayın üzerinde 5 ay daha çalışılabilir demiştik. Yeni düzenleme ile bunun 11 ay 29 gün çalıştırılacak ilgili kurum ve kuruluşun ihtiyacı varsa, ilgili Bakanlığın izni ile çalıştırılma imkanı elde etmiş olacaklar.

Geçici işçilerin çalıştıkları kurumda kadrolu işçi haline dönebilmesi için onlara bir imtiyaz getiriyoruz. Geçici işçi çalıştıran kurum ve kuruluşlarda boşluk olduğu halde kurum ilan edecek, kıdem sırasına göre kendisinde hala çalışmakta olan geçici işçilere öncelik vermekle birlikte kadrolu işçi haline döndürmüş olacak. 6 milyon insanı 7500 lira ile en çok faydalanan kişi olacak. 5500'e çıkarmasaydık Bağkur'lular belki 2800 lira maaş alacaktı. Şimdi EYT ile birlikte emekli olan kardeşlerimiz 7500 en düşük emekli maaşını almış olacaklar. SSK EYT'liler 6 bin lira civarında ortalama maaş alıyorlardı, Bağkur'lular 3 bin lira maaş alıyorlardı. EYT'liler 5500-6250 lira arasında alanlar doğrudan 7500 liraya çıkmış olacak.

PRİM GÜNÜ SAYISI HAKKINDA

7500 liranın altında olan 11 milyon, 7400 lira alan da bunun içinde 11 milyon civarında kişi faydalanacak. Emeklilikte Yaşa Takılanlar 5 bin ile 5 bin 975 gün prim ödeyecekler. 2 binden itibaren SSK'lı olanlar 7200 gün prim ödeyecekler. 99'da çıkan kanunda 7200 gün prim ödeyen 5 bin veya 5975 gün prim ödeyenden daha az maaş alıyor.

7500 LİRA ÜZERİ MAAŞ ALANLARA EK ZAM YOK

7.500 TL'nin üstünde emekli maaşı olanlar için bir düzenleme yapılmayacak."