İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ile SAHA İstanbul Başkan Yardımcısı ve ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, 7. Savunma Sanayii Buluşmaları'nda soruları yanıtladı.

İSO ve SAHA İstanbul tarafından Türkiye savunma sanayisinin milli ve yerli yapısına katkı sağlamak amacıyla 7'nci kez düzenlenen Savunma Sanayii Buluşmaları, İstanbul'da sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

"Tedarik Zinciri ve Sürdürülebilirlik" konularını ele alan bu yılki zirvenin açılışı Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, SAHA İstanbul Başkan Yardımcısı ve ROKETSAN Genel Müdürü İkinci, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Bahçıvan ve İstanbul Valisi Davut Gül'ün katılımıyla yapıldı.

Açılış konuşmalarının ardından Bahçıvan ve İkinci, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bahçıvan, bir gazetecinin, 2025'te sanayi sektöründe savunma sanayi şirketlerinin ağırlığının daha fazla görüldüğünü belirterek, bu büyümenin 2026'da devam edip etmeyeceğini sorması üzerine, savunma sanayisinin geçen seneki performansının gelecek yıllarda bugün tohumları atılmış olan projelerin meyvelerinin katlanarak alınabileceği bir dönemin arifesinde olunduğunu gösterdiğini söyledi.

Bahçıvan, "O nedenle ben sanayinin büyümesinde, ihracatın büyümesinde savunma sanayinin muhtelif sektörlerindeki muhtelif firmalarımızın yapmış olduğu bu uzun vadeli çalışmaların her geçen sene daha artarak ve rakamlarını da niteliğini de karını da katma değerini de büyüterek bizi güçlü rakamlarla buluşturacağını düşünüyorum. Onun için önümüzdeki yıllarda herhalde Türkiye sanayisi ve Türkiye ihracatı içinde savunma sanayinin payının giderek artacağını, büyümede de bunun katkısını göreceğimizi ve tabii bunu tabana yayarak farklı alt sektörlerle de birleşerek genişleteceğini görürsek sürpriz olmayacak." ifadesini kullandı.

Sanayi sektörünün bankalardan 2026 için kredi kısıtlamalarına yönelik beklentisinin sorulmasını üzerine Bahçıvan, "Krediler konusunda da tabii ki artık sektörel bazda ayrışmaların, sektörel bazdaki rahatlamaların giderek ihtiyaç haline geldiği bir döneme giriyoruz. Bu konuda Merkez Bankamız ile de sürekli temas içindeyiz. Enflasyonun düşmeye başlaması, faizlerdeki rahatlama beraberinde de sektör ayrışımı noktasında sektörlerimizin hak ettiği büyümeye paralel olarak o kredi oranlarının, kredi dağılım oranlarının da sektörlere dönük bakış açısında bir yumuşama getirecektir. 2026'da bu rahatlamaların her geçen çeyrekte daha da artacağını düşünüyorum." dedi.

Bahçıvan, sanayi sektöründe firmaların savunma sanayisine geçiş eğilimi olup olmadığına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Bugünkü kalabalık ve katılım da zaten sanayicilerimizin, farklı sektörlerdeki sanayicilerimizin kendilerinin savunma sanayine dönük bir değişime olan heyecanını ve girişimini gösteriyor zaten. Ben eminim ki katılımcıların içinde savunma sanayinde çalışanlar da var ama farklı boyutlu düşünüp de ellerindeki imkanları, kapasiteleri, fikirleri, tecrübeleri 'savunma sanayine acaba dönüştürebilir miyiz?' diye düşünenler de var. Sanayici her zaman dinamiktir, her zaman müteşebbistir, her zaman hayal kurar ve o düşüncelerini, hayallerini, birikimlerini de başka alanlara kaydırabilir. Ben o nedenle farklı sektörlerdeki birikimlerin önümüzdeki dönemde savunma sanayimizdeki yeni gelişmelerle birleşerek o konuda bir yeni kaynak oluşturabileceğini düşünüyorum. Bunun örnekleri de var ama gelecek yıllarda inşallah ana tedarikçi firmalarımız bu konuda güçlendikçe onlarla beraber alt sektörlerdeki, KOBİ'lerimizdeki gelişim de savunma sanayine dönük çalışmalarda hız kazanacak."

Asgari ücret beklentisine yönelik soru üzerine Bahçıvan, "Tahmin ediyorum ki burada inşallah gerçekler doğrultusunda en memnun edici karar çıkacaktır." dedi.

"Çelik Kubbe kapsamındaki unsurların üretimine hız vermiş durumdayız"

SAHA İstanbul Başkan Yardımcısı ve ROKETSAN Genel Müdürü İkinci de 2026'nın hava savunma sistemlerinin genel olarak savunma şirketlerinin adımlarını hızlandıracağı bir yıl olup olmayacağı sorusuna karşılık savunma sanayi olarak daha önceden de belirttikleri gibi hava savunma sistemlerinin kendileri için şu anda çok kıymetli sistemler olduğunu söyledi.

İkinci, dünya genelinde de hava savunma anlamında çok ciddi bir talep ve atılım olduğuna işaret ederek şöyle dedi:

"Bizim en büyük buradaki projemiz biliyorsunuz Çelik Kubbe. Çelik Kubbe kapsamındaki unsurların üretimine hız vermiş durumdayız. Bunları daha da fazla artıracağız ama aynı zamanda da bu unsurların sayısını artırdığımız gibi kabiliyetlerini de geliştireceğimiz, hızlı geliştireceğimiz bir sürecin içine giriyoruz. Bundan sonra önümüzdeki dönem içinde hem sayıca fazla hem de kabiliyet oranı ciddi şekilde artan bir Çelik Kubbe entegre hava savunma sisteminden bahsedebiliriz ama önümüzdeki yıl itibarıyla 3 alan özellikle ön plana çıkacak diye değerlendiriyoruz. Birincisi hava savunma sistemleri, ikincisi balistik ve seyir füzesi tarafı, uzun menzilli füze tarafı ve üçüncüsü de dron ve bunların üzerindeki hava-hava, hava-yer mühimmatları ve bunların entegrasyonları, kamikaze dronlarla beraber özellikle bu 3 alanın çok ciddi bir şekilde ön plana çıkacağını değerlendiriyoruz."

Bir gazetecinin, TAYFUN BLOK-4'ün testinin ne zaman yapılacağı ve testin Türkiye'den mi yoksa başka bir ülkeden mi gerçekleştirileceğine ilişkin sorusuna da İkinci, şu yanıtı verdi:

"TAYFUN'un tabii çok fazla testini yapıyoruz ama en son testi aslında envanter kabul testlerinden bir tanesiydi. Dolayısıyla hani TAYFUN zaten seri üretimde ve envanterde olan bir sistem, bunların sayılarını gittikçe artırıyoruz. TAYFUN BLOK-4 de bu serinin güçlü temsilcilerinden biri olarak inşallah çok kısa zaman içinde testini yapacak. O da hızlı bir şekilde envantere girecek diye bekliyoruz. Tabii balistik füze özellikle ülkemiz açısından çok kıymetli bir unsur, savunma sanayinin gerçekleştirmiş olduğu en önemli projelerden bir tanesi. Kara Kuvvetlerimizin, Silahlı Kuvvetlerimizin de vurucu gücünün en üst noktada olduğu sistemler. Dolayısıyla bunların sayılarının artırılması, kabiliyetlerinin artırılması için var gücümüzle gayret gösteriyoruz. İlk testleri Türkiye'de olacak ama sonra duruma göre bakacağız, nasıl bir test merkezi olacağına bakacağız."

"2026'da savunma alanında ihracatın 10 milyar doların üzerinde gerçekleşeceğini söyleyebiliriz"

Murat İkinci, savunma alanında gelecek yılki ihracat hedefine ilişkin soruya karşılık, "Hedef vardır mutlaka ama şu anda bilmiyorum ama 10 milyar doların üzerinde gerçekleşeceğini söylemek herhalde doğru olur diye değerlendiriyorum. Devamlı bir artış içinde. Bu yıl yüzde 30'un üzerinde arttı, önümüzdeki yıl da benzer bir oranı sürdürmeyi istiyoruz açıkçası." dedi.

Savunma sanayisinin finansmanı konusundaki soruya cevap verirken de İkinci, bu konuda ciddi finansal argümanların üretildiğini söyledi.

İkinci, özellikle krediler konusunda, savunma sanayisine özel krediler konusunda çok fazla çalışma olduğunu belirterek, "Bunların bir kısmı hayata geçti ama bir kısmı da hayata geçecek çalışmalar var. Bunlarla ilgili SAHA olarak, İstanbul Sanayi Odası olarak da bizler sanayicimizin önünü açacak bu kredilerle ilgili potansiyeli artıracak çalışmalara destek vermeye gayret gösteriyoruz." diye konuştu.

Savunma sanayisinde yerlilik oranının hatırlatılması ve yüzde 100'e ulaşılması için gereken adımların sorulması üzerine de İkinci, şunları kaydetti:

"Yüzde 100 gibi bir hedef aslında dünyanın hiçbir ülkesinde yok. Burada mümkün olduğunca kritik teknolojileri ülkemizde üretmek ve bu kritik teknolojilerde dışarıya bağımlılığı ortadan kaldırmak temel hedef. Onun için yüzde 80'in üzerinde bir yerli katkı gayet güzel bir nokta ama bunu yüzde 90'ın üzerine çekmeye ancak yerlileştirme faaliyetleriyle devam ediyoruz ama yüzde 100 yerli bir sanayiyi hedeflemekten ziyade sanayiyi büyütmek, üretimi artırmak ve burada kritik teknolojiler konusunda kesinlikle yurt dışındaki farklı ülkelere bağımlılığı ortadan kaldıracak olan adımları atmamız gerekiyor. Bunu da ancak işte teknoloji geliştirmeyle ve özellikle de AR-GE'ye yatırımla ve bizim kendi sanayicilerimize yatırımla gerçekleştireceğiz diye düşünüyoruz."