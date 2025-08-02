600 bin kamu işçisinin zam pazarlığında düğüm çözüldü

600 bin kamu işçisinin zam pazarlığında düğüm çözüldü
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Hükümet ile girdikleri zam pazarlığında istediklerini alamayan ve greve gideceklerini duyuran 600 bin kamu işçisini ilgilendiren kamuda zam pazarlığında düğüm çözüldü. HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ ile işveren tarafı bugün imza atacak.

600 bin kamu işçisini ilgilendiren zamda yeni bir gelişme yaşandı. HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ ile işveren tarafı bugün imza atacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Prof. Dr. Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ heyetlerinin katılımıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda düzenlenmesi planlanan olan Kamu Çerçeve Protokolü İmza Töreni'ne katılacaktır" denildi.

TÜRK-İŞ BAŞKANI ATALAY, CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Kamu işçisinin zam pazarlığına yönelik toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde grev kararı alan TÜRK-İŞ'in Genel Başkanı Ergün Atalay, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde geçtiğimiz gün bir araya gelmişti. Hükümetin son teklifinin kendileri için olumlu olup olmadığını değerlendiren Atalay, "Hükümetin son teklifi yüzde 100 olumlu değil ama olumluya yakın bir teklif gibi gözüküyor. Neticede kararı verecek olanlar arkadaşlarımız, sendikalar. Ben burada yanlış bir şey söylememek için dikkat ediyorum. Karar onlarındır. Ben onların kararına uyarım." demişti.

İŞTE KAMU İŞÇİLERİNE YAPILAN SON TEKLİF

Kamu işçilerine ilk altı ay için yüzde 24, ikinci altı ay için yüzde 11, üçüncü altı 6 için yüzde 10 ve dördüncü 6 ay için yüzde 6 zam teklifi yapıldı. Bu teklifi işçi tarafı kabul etmeyerek greve gideceklerini açıkladı.

600 BİN KAMU İŞÇİSİ NE İSTİYOR?

Yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren 2025-2026 dönemi toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde zam pazarlıkları sürüyor. Hükümetin son olarak sunduğu üçüncü zam teklifinde, 2025'in ilk 6 ayı için %24, ikinci 6 ayı için %11 oranında zam önerdiği belirtiliyor. Ancak, Türk-İş ve Hak-İş sendikaları, bu teklifin işçilerin taleplerini karşılamadığını ve özellikle %16,67'lik enflasyon oranının baz alınması gerektiğini vurguluyor. Sendikalar, taban ücretin 1.800 TL'ye çıkarılması ve 2025'in ilk 6 ayı için %50 zam talebinde ısrarcı.

GREV CUMHURBAŞKANI KARARI İLE ERTELENMİŞTİ

TÜRK-İŞ Başkanı Atalay görüşmelerin sonuçsuz kalmasının ardından grev kararı alacaklarını duyurmuştu.

Grevlerin 1 Ağustos Cuma günü Eti Maden'de, 2 Ağustos Cumartesi günü de Zonguldak madenlerinde başlayacağı belirtilmişti.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası tarafından alınan grev kararı, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla 60 gün süreyle ertelenmişti.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıAli Hızel:

Şımarmayın şunları asgari ücret yeter fabrikada çalışan insan ne yapsın

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Haber YorumlarıMAHMUT ÖZTÜRK:

Ali bey o fabrikada çalışan insanlar olmazsa sen kla yeden yazı bile yazamassin onlar bu ülkenin üreten varlığını devam ettiren güçtür.

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Haber YorumlarıFLOZOF:

Bu yaşta bu zeka? Hic düşünmüyorsun değil mi? Devlet personeli özel sektörün belirleyici fiyatını alır Her işci ne kadar para alırsa bu bütün kısımlara yayılır Aman neyse sen böyle mutlusun boşver takılma

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Haber YorumlarıOsho:

Sen de fabrikada işçi olmayıp kamuda işe girseydin eline vuran mı var

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Haber YorumlarıFatih Erdem:

işçi statüsündeki bir bekçi mühendisten mimardan hatta kendi müdürünün iki kat maaş alması, her ay ikramiye mesai alması emekli olduğunda memurun yarı yarıya düşerken işçinin maaşının düşmemesi, memurun 3 katı emekli tazminatı olması gibi adaletsizliklerin önüne geçilmelidir

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Haber YorumlarıReşat GALİP:

hangi işçi müdürden fazla alıyor boş boş laf yapıyorsun

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Haber Yorumlarıibrahim halal:

seçim gelsin ozaman görüşeceğiz

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Haber YorumlarıMelih İnce:

bir zamanlar kürsüye çıkıp şahlanacağız uçacağız diye masallar anlatıldı bu ülkede. şimdi de vatandaşın maaşından kar etmek için neler yapılıyor! hükümet istifa!

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