Memur ve emeklinin alacağı zam oranı netleşti! İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar

Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayı enflasyon verisini açıkladı. Haziranda enflasyon aylık yüzde 1.37, yıllık yüzde 35.05 oldu.

İşçi ve emekliyi doğrudan ve dolaylı olarak ilgilendiren maaş zamları da belli oldu. Memur ve memur emeklileri yüzde 15.57, SGK, Bağ-Kur, tarım emeklisi, dul ve yetimlerin alacağı zam oranı da yüzde 16.67 oldu.

Haziran ayı enflasyon verilerine göre; en düşük emekli maaşı 16.880 TL, en düşük memur emekli maaşı 20.235 TL, en düşük memur maaşı 50.534 TL oldu.

İŞTE KURUŞU KURUŞUNA YENİ MAAŞLAR

Hizmetli 15/1 eski maaş 41.120,00 yeni maaş 47.522,38

Memur (Lise) 12/1 eski maaş 42.881,55 yeni maaş 49.558,21

Memur (Lise ) 3/1 eski maaş 45.842,94 yeni maaş 52.980,69

Memur (Lisans) 1/4 eski maaş 47.806,04 yeni maaş 55.249,45

Doktor 1/4 eski maaş 109.154 yeni maaş 126.119

Hemşire 8/1 eski maaş 50.449,54 yeni maaş 58.304,54

Hemşire 4/1 eski maaş 55.212,30 yeni maaş 63.808,86

Öğretmen 1/4 eski maaş 50.271,08 yeni maaş 58.098,28

Öğretmen 8/1 eski maaş 47.053,15 yeni maaş 54.379,32

Başkomiser 3/1 eski maaş 64.481 yeni maaş74.490

Polis memuru 8/1 eski maaş 58.938 yeni maaş 68.084

Avukat 1/4 eski maaş 63.637 yeni maaş 73.515

Mühendis 8/1 eski maaş 59.277,93 yeni maaş 68.507,51

M ühendis 1/4 eski maaş 64.972,05 yeni maaş 75.088,20

Tekniker 9/1 eski maaş 47.443,54 yeni maaş 54.830,50

Tekniker 2/4 eski maaş 53.539,20 yeni maaş 61.875,25

Teknisyen 9/1 eski maaş 44.649,46 yeni maaş 51.601,38

Teknisyen 3/4 eski maaş 48.631,44 yeni maaş 56.203,36

Veteriner hekim 1/4 eski maaş 64.637,43 yeni maaş 74.701,48

Veteriner Hekim 8/1 eski maaş 59.726,32 yeni maaş 69.025,71

İmam-Hatip 1/4 eski maaş 48.241,05 yeni maaş 55.752,18

İmam-Hatip 8/1 eski maaş 46.506,60 yeni maaş 53.747,68

Vaiz 1/4 eski maaş 55.332 yeni maaş 63.916

Araştırma Görevlisi 7/1 eski maaş 61.179,69yeni maaş 70.705,37

Şef 4/1 eski maaş 49.367,60yeni maaş 57.054,14

Şef 1/4 eski maaş 51.531,48yeni maaş 59.554,93

Profesör 1/4 eski maaş 93.487,25 yeni maaş 108.043,22

Şube Müdürü/Müdür 4/1 eski maaş 56.550,78 yeni maaş 65.355,74

Şube Müdürü/Müdür 1/4 eski maaş 63.633,57 yeni maaş 73.541,32

En düşük memur emeklisi eski maaş 19.570,00 yeni maaş 22.617,05

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 16 BİN 880 LİRA OLACAK ANCAK DÜZENLEME ŞART

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin son 6 aylık TÜFE oranlarına göre alacakları maaş zammı yüzde 16,67 oldu. Bu durumda halen 14 bin 469 TL olan en düşük emekli aylığının 16 bin 880 liraya yükselmesi bekleniyor. Ancak bu artışın yürürlüğe girebilmesi için yasal düzenleme şart. Hükümetin, en düşük emekli aylığına yapılacak artış için Meclis'e torba yasa teklifi sunması bekleniyor. Teklifin, TÜİK verisinin açıklanmasının hemen ardından Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülerek yasalaşması planlanıyor.

ZAMLI MAAŞLAR 15 TEMMUZ'DAN İTİBAREN HESAPLARA YATACAK

Milyonlarca memur ve emeklinin yanı sıra sosyal yardım alan vatandaşların merakla beklediği temmuz ayı zamlı maaş ve aylıklarının ödeme takvimi belli oldu. 3 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak yeni maaşlar, ayın 15'inden itibaren hesaplara yatmaya başlayacak. Yapılan düzenlemelerle yaklaşık 22,5 milyon vatandaşın geliri artacak.

Yaklaşık 4 milyon memur, zamlı maaşlarını 15 Temmuz'da hesaplarında görebilecek. Maaş zammı 3 Temmuz'dan itibaren geçerli olduğundan, 1-14 Temmuz dönemini kapsayan maaş farkı da aynı gün ilave olarak maaşlarla birlikte ödenecek.

EMEKLİLERİN ÖDEME TAKVİMİ DE NETLEŞTİ

Emeklilerin zamlı aylık ödemeleri ise statülerine göre farklı tarihlerde yapılacak.

SSK emeklileri, tahsis numaralarına göre 17-26 Temmuz tarihleri arasında zamlı aylıklarını alacak. Bağ-Kur emeklileri için ödemeler 25-28 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Her ayın 1'i ile 5'i arasında maaş alan memur emeklileri ise temmuz ayı maaşlarını zamsız olarak aldı. Memur emeklileri için oluşacak maaş farkının ödeneceği tarihin daha sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulması bekleniyor.

SOSYAL YARDIMLAR DA ARTACAK

Memur maaşlarına yapılan zam, memur maaş katsayısına endeksli çok sayıda sosyal ödemeyi de doğrudan etkileyecek. Bu kapsamda artış yaşanacak ödeme kalemleri şunlar: