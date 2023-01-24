5 istisna dışında trafikte ceza puanları siliniyor! Yeni düzenleme ile 10 bine yakın ehliyet iade edilecek

Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sürücülerimizin alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralanmalı kaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerden kaynaklanan ceza puanlarını siliyoruz." dedi. 2 buçuk milyon sürücünün ceza puanının silinmesiyle birlikte el konulan 10 bine yakın ehliyet iade edilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından millete seslendi. Önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, trafik ceza puanlarıyla ilgili bir müjdeyi paylaştı.

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Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı: "Her konuda olduğu gibi bu hususta da vatandaşlarımızın gönüllerini rahatlatmayı boynumuzun borcu olarak görüyoruz. Yapacağımız düzenlemeyle sürücülerimizin alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralanmalı kaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerden kaynaklanan ceza puanlarını siliyoruz.

10 BİNE YAKIN EHLİYET İADE EDİLECEK

Yaklaşık 2 buçuk milyon sürücümüzün ceza puanının silinmesini ve bu sebeple geri alınan 10 bine yakın ehliyetin iadesini sağlayacak düzenlemenin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

Erdoğan, Türkiye'nin salgın döneminde artan ihracat ve iç piyasadaki canlılık sebebiyle kara yollarındaki ticari seferlerde daha büyük bir hareketlilik yaşandığını söyleyerek, bireysel ve ticari kara yolu kullanımındaki artışın, alınan tüm tedbirlere rağmen kural ihlalleri sebebiyle sürücülerin ceza puanlarında ciddi yükselmelere sebebiyet verdiğini de aktardı.