5.098 TL doğum, 24.215 TL evlilik, 19.372 TL ölüm yardımı masada! Öğretmen, doktor, hemşire, polise ek ödeme pazarlığı

5 milyonu aşkın memurun zam pazarlığı! Toplu sözleşmede müzakere süreci başlarken, memurlar maaş artışının yanı sıra sosyal haklarda iyileştirme talep ediyor. Doğum, evlilik ve ölüm yardımı gibi ek ödemeler hayata geçerse memurların kazancı artacak. Doğan her çocuk için 5 bin 98 lira yardım yapılacak. Evlenecek öğretmen doktor, polis, hemşire ve diğer memurlara 24 bin 215 lira nakdi yardım talepler arasında.

Öğretmen, doktor, hemşire, polis ve kamuda görev yapan diğer memurların gözü kulağı toplu sözleşme görüşmelerine çevrildi. Memurların 2024 ve 2025'teki zam oranlarını belirleyecek görüşmede hükümetin teklifi 14 Ağustos'ta yapılacak toplantıda ortaya çıkacak. Memurlar 2024'ün ilk 3 aylık dönemi için refah payı dahil toplamda yüzde 70 artış bekliyor.

Maaş artışının yanı sıra sosyal ve mali haklardaki talepler de masaya geldi. Memur-Sen'in toplu sözleşme talepleri arasında kira yardımı, maaşlarda 1.650 lira artış göze çarpıyor.

KİRA YARDIMI VE İKRAMİYE TALEBİ

Memur-Sen'in 7. dönem toplu sözleşme teklifinde, 2024 yılı için 3'er aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil toplamda yüzde 70 maaş artışı isteniyor.

2025 yılı için 6'şar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil toplamda yüzde 40 artış bekleniyor.

Toplu sözleşme ikramiyesinin aylık olarak ödenmesi ve düzenli olarak artırılması gündem konuları arasında yer alıyor.

1. dereceye gelmiş bütün kamu görevlilerinin ek göstergelerinin 3600 olması bekleniyor.

Kamu görevlilerine aylık 7 bin 650 lira kira yardımı talep ediliyor. Ramazan ve Kurban Bayramlarında ayrı ayrı 4 bin 850 lira ikramiye beklentisi de talepler arasında bulunuyor.

DOĞUM YARDIMI MASADA

Memurların beklediği diğer nakdi yardımlar arasında aile, doğum, evlilik ve ölüm yardımı gibi konular yer alıyor.

Aile yardımında eş yardımının 2 bin lira, çocuk yardımının 500 TL olması isteniyor. Bu talep hayata geçerse, örneğin 3 çocuklu bir aileye sahip memurun maaşına aylık 3 bin 500 lira ek yapılacak.

Devlet memurlarından çocuğu dünyaya gelenlere gösterge rakamının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktarda doğum yardımı ödeneği veriliyordu. Anne babanın her ikisi de devlet memuruysa bu ödeme sadece babaya yapılıyor. Memurların doğum yardımında artış talebi kabul edilirse, her doğan çocuk için 5 bin 98 lira verilecek.

EVLİLİK VE ÖLÜM YARDIMLARI BEKLENİYOR

SGK tarafından başlatılan hak sahiplerine evlenme ödeneği yani çeyiz parası verilebiliyor. Ancak toplu sözleşmede memurlar için 24 bin 125 lira evlilik yardımı talebinde bulunuluyor. Bu talep hayata geçerse, evlenecek kadın ve erkeğin memur olması durumunda nasıl bir yol izleneceği ile ilgili bir bilgi henüz bulunmuyor.

Eş veya çocuğun ölümü halinde veya memurun ölümü halinde farklı maaş katsayısına göre hesaplanan ölüm yardımı için istenen tutar 19 bin 372 lira oldu.

Kurumlarda kreş hizmeti verilmediği yerlerde 2 bin 778 lira kreş yardımı, emekli memurlar için 8 bin 77 lira seyyanen zam da diğer talepler arasında bulunuyor.