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40 bin TL'ye çoban bulamayan köylüler, hayvanlarını satmaya başladı

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Sivas'ta hayvancılıkla uğraşan köylüler, yüksek ücretlerine rağmen çoban bulamayınca hayvanlarını satma kararı aldı. Her ay zam yapan çobanların maaşlarının 40 bin TL'ye çıktığını söyleyen köylüler, bu gidişle hayvancılığın gün geçtikçe biteceğini ve bir çözüm bulunması gerektiğini ifade etti.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde hayvancılıkla uğraşanlar, 40 bin TL maaşla çoban bulamayınca hayvanlarını satma kararı aldı. Yaklaşık 2 bin 500 küçükbaşın bulunduğu Çevirme köyünün muhtarı Hasan Gül, "Köyümde sürüye çoban lazım ama bulamıyoruz. Bulamayınca da bu mesleği yapamıyoruz. Köyde genç de kalmadı. Bu meslek de zorlaştı." sözleriyle gelinen durumu anlattı.

40 bin TL'ye çoban bulamayan köylüler, hayvanlarını satmaya başladı

"HER AY ZAM İSTEYİNCE KÖYLÜLER SÜRÜLERİNİ SATMAYA BAŞLADI"

İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Çevirme köyünde hayvancılıkla uğraşan köylüler, çoban bulmakta sıkıntı yaşıyor. Yaklaşık 2 bin 500 küçükbaş hayvanın bulunduğu köyde, yabancı uyruklu çobanlar da her ay zam isteyince köylüler sürülerini satmaya başladı. Hayvancılık mesleğini babadan kalma devam ettirmeye çalıştıklarını söyleyen Çevirme köyü muhtarı Hasan Gül, "Eskiden köylerde insan çoktu ama şimdi gençlerde okul okumaya gittikleri için kimse kalmadı. Köyde şu anda çoban da kalmadı. Kışın 20 bin TL'ye bulduğumuz çobanlar, şimdi 40 bin TL'ye çıktı. Her ay zam yapıyorlar. Bunun belli bir fiyatı olmalı. Köyümde sürüye çoban lazım ama bulamıyoruz. Bulamayınca da bu mesleği yapamıyoruz. Köyde genç de kalmadı. Bu meslek de zorlaştı. Bu gidişle hayvancılık gün geçtikçe bitecek. Birçok köyde şu anda hayvanlar satıldı. Bizde de ellerinde hayvanları olan satmayı düşünüyor. Buna bir çözüm bulunmalı" dedi.

40 bin TL'ye çoban bulamayan köylüler, hayvanlarını satmaya başladı

"SON HAYVANLAR DA SATILIRSA YAYLALAR BOŞ KALACAK"

Çiftçi Murat Sulakçı ise "Şartların ve sosyal yapının zor olması nedeniyle yarın, bir gün son kalan hayvanlar da satılırsa bu yaylalar boş kalacak. Çiftçiliğinde en önemli alanı olan hayvancılığa sahip çıkılması gerekiyor. Hayvanlara üretilen yemlerin de fiyatları çok yüksek. Afgan çobanların denetlenmesi gerekiyor. Çobanlık için buraya gelenler, daha sonra Akdeniz bölgesine garsonluk yapmaya gidiyor. Bunun önüne geçilmesi için denetimlerin sıklaştırılması gerekiyor diye konuştu.

"HAYVANLARIM SATILIK, ÇOBAN BULAMAZSAM İŞİ BIRAKACAĞIM"

Çoban bulamadığı için hayvanlarını arazide kendisi otlatan Bayram Çağlar da Çoban sıkıntısı, çok büyük bir sıkıntı olmaya başladı. Artık insanlara şehirler cazip geliyor. Şu anda çoban bulamıyoruz. 40-45 bin TL maaş verip de bulamayanlar var. Şu anda benim hayvanlarım satılık. Çoban bulamazsam, bu işi bırakacağım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

Hasan Gül Sivas Ulaş Zam Tarım Yaşam Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

Murat Celik:

Vallahi billahi yalan

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ismail Yasin:

şov turizm...

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Ercan cıftcı:

Haber kısmen doğru. Tarım sektörü de mevsimlik işçi sıkıntısı çekiyor. Özbek, Kırgız ve Türkmenlere çobanlık yapma şartı ile çalışma izni verilmeli..

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Deniz Tutar:

herkes memur olmanın peşinde; yarın kimse ne tamirci ne çoban ne işci bulamayacak. herkes bir şekilde kapağı devlete atmanın peşinde. bu kadar memurluk özendirilirse ülkemiz için büyük sıkıntı olur... eskiden memurluk bu kadar özenilecek birşey değildi ve ülkemizin refah seviyesi çok daha yüksekti. şimdi hayat gitgide dahada zorlaşıyor malesef... memurluğun bu kadar özendirilmesine bir an önce son verilmeli.

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