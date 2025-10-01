4. Sigorta Sektörü İşbirliği Fuarı ve Kongresi kapılarını ziyaretçilere açtı

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) himayesinde ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) desteğiyle bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Sigorta Sektörü İşbirliği Fuarı ve Kongresi başladı.

İstanbul Yeşilköy'deki Wow Hotel'de sektör temsilcilerini buluşturan etkinliğin açılışına, SEDDK Başkanı Davut Menteş, TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Başkanı Ahmet Nedim Erdem, TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Başkanı Levent Korkut, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ve TOBB Başkan Yardımcısı Ender Yorgancılar katıldı.

Uluslararası düzeyde sektör temsilcilerini ve paydaşlarını bir araya getiren fuar, 3 Ekim'e kadar devam edecek. Etkinlik boyunca düzenlenecek panellerde sektörün güncel sorunları ve çözüm önerileri ele alınacak. Katılımın ücretsiz olduğu organizasyonla, sektöre eğitim veren lise ve üniversitelerden 10 bine yakın gence ulaşılması amaçlanıyor.

"Sektörünün prim kazancını yükseltmeliyiz"

İTO Başkanı Avdagiç, etkinlikte AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu fuar aracılığıyla sigorta sektörünün tüm paydaşlarıyla buluşma ve sektörü geliştirmek adına yapılması gerekenleri paylaşma fırsatı bulduklarını belirtti.

Avdagiç, sigortacılık sektörünün daha kapsayıcı hale getirilmesi gerektiğine değinerek, "Şu anda Türkiye'de yaklaşık 30 milyar dolarlık prim üretiliyor. Bu ölçekte bir kapsamı var, sigorta sektörünün. Ama bize benzer ülkelerin, özellikle G20 ülkelerinin ortalamasına baktığımız zaman bu rakamın en az 100 milyar dolar olması gerektiğini görüyoruz. Dolayısıyla, sigorta şirketleri, kuruluşlar ve hizmet alanlar olarak hep beraber bu pastayı nasıl büyüteceğimizi, sahip olduğumuz varlıkları ve kıymetleri bu büyüme üzerinden nasıl garanti altına alabileceğimizi konuşmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Avdagiç, SEDDK'nın son dönemdeki çözüm odaklı yaklaşımları ve düzenleyici adımlarının takdire şayan olduğunu vurgulayarak, bu platformların sektöre önemli fırsatlar sunacağını ve tüm paydaşlara katkı sağlayacağını ifade etti.

Sigorta sektöründeki büyümeye de değinen Avdagiç, son bir sene içerisinde prim oranlarında yüzde 75'lik yükseliş yaşandığını ve bu artışın, enflasyonun üzerinde olduğunu aktardı.

Gelecek 5-10 yıllık periyotta sektörde büyümeye odaklandıklarına işaret eden Avdagiç, şöyle konuştu:

"Gayri Safi Milli Hasıla içindeki sigorta sektörünün payını yüzde 2,5'lardan yüzde 6,5-7 seviyelerine çıkarmamız gerekiyor. Dolayısıyla buradaki bütün amaç, deprem bölgesinde ve afetlerin olabildiği bir coğrafyada yaşadığımızı dikkate alarak, sahip olduğumuz varlıkları garanti altına almak olmalı. Oluşturduğumuz ekonomik büyüklükleri sürdürebilmek için bu sektör büyük önem taşıyor."

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), afet, sağlık ve hayat sigortaları gibi kişilere özel ürünlerin ve çözüm önerilerinin geliştirilmeye devam ettiğini aktaran Avdagiç, tüm paydaşlarla sektörü ileriye götürmenin en önemli amaçları olduğunu vurguladı.

"Sektöre güven sağlamak önemli"

SEDDK Başkanı Davut Menteş de başta dağıtım kanalları ve destek hizmetleri olmak üzere sektörün tüm oyuncularının bu sürecin önemli bir parçası olduğunu ve tüm paydaşların fuarda bir araya geldiğini dile getirdi.

Sigorta sektörünün ekonomideki önemine işaret eden Menteş, "Sektörde Gayri Safi Milli Hasılanın yüzde 2,6 seviyelerinde bir penetrasyon var. Bu oranın gelişmiş ülkelerde yüzde 7'nin üzerinde, G20 ve OECD segmentinde de yüzde 6'ya yakın olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla, bizim önümüzde değerlendirmesi gereken 2-3 katlık bir büyüme potansiyeli var." dedi.

Kurum olarak bu büyümenin henüz neden gerçekleşmediğine ilişkin önemli tespitlerde bulunduklarını aktaran Menteş, şöyle devam etti:

"Bu sebeplerden ilki ve en önemlisi, tabii ki güven konusu. Sektöre güven sağlamak önemli. Bizim son iki yıldaki en önemli icraatımız, sektör güvenilirliğini ve finansal dayanıklılığını yukarıya çıkaracak tedbirler oldu. Sektörümüz, tüm zamanların en güvenli rasyolarına ve sermaye yeterliliği seviyelerine ulaşmış durumda. Bunun, sektör büyümesine, gelişmesine ve sigortalılık oranına önemli katkı sağlanacağına inanıyorum. Bir diğer konu da dağıtım kanallarında etkinliğin arttırılması. Burada acente ve brokerlara çok önemli işler düşüyor. Vatandaşlarımıza ve sigortalılara ulaşılması, yeni ürünlerin tanıtılması ve sigorta bilincinin arttırılması gibi önemli görevleri var. Bir diğer önemli aktör de eksperler. Eksperlerin, sigortalılığın özü olan hasar tazmini sürecinde adil ve bağımsız hareket etmek suretiyle meslek gereklerini yerine getirip, sektör ve müşteri memnuniyetini sağlaması ve artırması gerekiyor. Böylece, sektörün büyüme yönünde önemli ivme kazanacağını düşünüyoruz."

"Özel emeklilik tarafında 17 milyonu aşkın katılımcı mevcut"

Menteş, sigorta poliçelerinden faydalanan vatandaş sayısının 40 milyonun üzerinde olduğunu, özel emeklilik tarafında 17 milyonu aşkın katılımcının bulunduğunu ve sektörün kişi sayısı bazında çok büyük bir yapıya sahip olduğunu ifade etti.

Rakamsal bazda sigortacılık sektörünün uluslararası seviyelere ulaşılması için çalışmaların sürdüğünü kaydeden Menteş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye'nin 5 yıl içerisinde 30 milyar dolarlık prim üretimini 150 milyar dolara çıkaracak potansiyele sahip olduğunu düşünüyorum. Çünkü gelişmiş ülkelerdeki yüzde 7'lik penetrasyon seviyeleri ortalama rakamlar. Bu oranın yüzde 10-12'lerde olduğu ülkeler var. Bizim hedefimiz, buralar olmalı. Halihazırda, ana akım branşlardan kaskoda her 4 otomobilden 3 tanesinin sigortasının olmadığını değerlendirirsek, bu hedefe gitmenin çok da zor olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz."