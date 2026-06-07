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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 4 ilde YEKA belirledi

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kahramanmaraş, Elazığ, Diyarbakır ve Mardin'de toplam 8 Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ilan etti. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 4 ilde toplam 8 Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ilan etti.

Bakanlığın konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık, Elazığ'ın Karakoçan, Diyarbakır'ın Çınar ve Mardin'in Derik ilçelerinde, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği kapsamında toplam 8 alan YEKA olarak ilan edildi.

Kararda, söz konusu alanların köşe koordinatları ve krokileri bilgileriyle alan büyüklükleri paylaşıldı.

Kaynak: AA / Handan Kazancı
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