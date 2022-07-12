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4 bin ailenin gelir kapısı olan beyaz altında hasat dönemi başladı

İhlas Haber Ajansı - Akif Doğan - Ekonomi
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4 bin ailenin gelir kapısı olan beyaz altında hasat dönemi başladı Kilogram fiyatı 18 ila 30 lira arasında değişiyor Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde üretilen ve "beyaz altın" olarak adlandırılan sarımsağın hasadına başlandı.

4 bin ailenin gelir kapısı olan beyaz altında hasat dönemi başladı

Kilogram fiyatı 18 ila 30 lira arasında değişiyor

KASTAMONU - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde üretilen ve "beyaz altın" olarak adlandırılan sarımsağın hasadına başlandı. Bu sezon 25 bin ton rekolte elde edilmesi beklenen sarımsak yetiştiriciliğinden 4 bin aile, ekonomik kazanç sağlıyor.

Avrupa Birliği nezdinde coğrafi işaret alarak tescillenen Taşköprü sarımsağının hasadına başlandı. "Beyaz altın" olarak adlandırılan sarımsak yetiştiriciliğinden yaklaşık 4 bin aile, ekonomik kazanç sağlıyor. Bu sezon yaklaşık 25 bin ton civarında rekolte elde edilmesi bekleniyor. Kilogramı fiyatı ise 18 ila 30 lira arasında değişiyor.

Sarımsak üreticisi Şevket Aytaç, "Bu sene 2022 yılı sarımsak hasadına başladık. İşçilerimizle birlikte gördüğünüz gibi sarımsağımızın sökümüne başladık. 8-10 gün kuruması için tarlada bırakılacak. Ondan sonra hayırlısı ile pazara çıkacak. Taşköprü sarımsağının kalitesi zaten tartışılmaz. Taşköprü sarımsağının kalitesinde bir sıkıntı yok. Aroması aynı ve kalitesi aynı. Taşköprü sarımsağı dünyaca ünlü coğrafi işaretini almış bir sarımsaktır. Şükür olsun sarımsağımızda bir sıkıntı yok. Sarımsaklarımız alıcısını bekliyor. Geçen gün 'Alatarla sarımsak pazarında' kilo fiyatı 18-30 liradan arasında alıcı buldu. Fiyatlar, sarımsağın kalitesine ve boyutlarına göre değişiklik gösterebiliyor" dedi.

Sarımsak İşçi Başkanı Aliye Güllü de "Sarımsaklar güzel ve sağlam. Gayet verimli. Zaten yıllardır biz bu işi yapıyoruz. Burada yetişen sarımsaklar hakiki, organik Taşköprü sarımsağı. Her şeyini kendimiz diktik, kendimiz kazdık. İlaçlamalarında herhangi zararlı bir ilaç verilmedi. İşçilerimizle birlikte Şevket kardeşimize yardımcı oluyoruz" ifadesini kullandı.

İhlas Haber Ajansı / Akif Doğan - Ekonomi

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