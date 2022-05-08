3600 ek göstergede son viraj! Milyonlarca çalışan gözünü yarınki toplantıya çevirdi
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Öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri dahil birçok meslek grubundan milyonlarca memur ve memur emeklisini etkileyecek olan 3600 ek göstergede üçüncü ve son toplantı 10 Mayıs'ta gerçekleşecek. Kritik toplantının ardından nihai şeklini alacak olan düzenleme, teklif haline getirilerek Meclis'e sevk edilecek.
Milyonlarca memur ve memur emeklisinin merakla beklediği 3600 ek göstergeyle ilgili geri sayım başladı. Bu kapsamda 10 Mayıs'ta gerçekleşecek üçüncü ve son toplantının ardından düzenlemeye nihai şekli verilecek.
Kamuda yapılacak kapsamlı düzenleme için birden fazla taslak çalışma yapıldı. Toplantının ardından Mayıs ayı içerisinde 3600 ek gösterge için taslak metinlerin kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.
3600 ek göstergedeki yeni düzenlemeyle öğretmenlerinden yanında polis, hemşire ve din görevlileri de bu hakka sahip olacak. Başka hangi grupların kapsama dahil edileceği önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak. Düzenleme ilişkin bugüne kadar iki toplantı gerçekleştirildi.
10 Mayıs'taki son toplantının ardından taslak, teklif haline getirilerek Meclis'e sevk edilecek. Bu yasama döneminde düzenlemenin yasalaşması bekleniyor. Kamu çalışanları için ek göstergenin yükselmesi üç farklı ödeme türünü etkileyecek. 3600 ek gösterge alacak memurların maaşları, emekli aylıkları ile emekli olurken aldıkları ikramiyelerde artış olacak.
Emekli ikramiyesi ve maaşları için büyük önem arz eden bu düzenlemenin 2022 yılı içerisinde yasalaşması bekleniyor. Öte yandan ek göstergesinin 3600'e yükselmesinin emeklilik, ikramiye, maaşa yansımasının yaklaşık 25 milyar lira civarında olması hesaplanıyor.
Ek göstergenin 2200'den 3600'e yükselmesi durumunda ikramiye, emekli aylıkları yaklaşık yüzde 25 artacak. Ek gösterge düzenlemesi ile 6 bin lira emekli aylığı olan öğretmenin geliri yaklaşık 1.500 lira, 200 bin lira olan emekli ikramiyesi de 500 bin lira artacak.
Ek göstergesinin 3600'e yükselmesinin emeklilik, ikramiye, maaşa yansımasının yaklaşık 25 milyar lira civarında olması hesaplanıyor.