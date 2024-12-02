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MÜSİAD Başkanı'ndan asgari ücret ile ilgili flaş sözler

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Asgari ücret için nefesler tutuldu, ilk toplantı 10 Aralık'ta gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Enflasyona ezdirmeyeceğiz" açıklamasından sonra asgari ücret için yüzde 45'e varan zam senaryoları yazılırken, MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı "Yüzde 25'in üzerinde bir asgari ücret artışı doğru değil" dedi.

2025 yılında asgari ücret ne kadar olacak? Yılın son günlerine doğru asgari ücret zammı heyecanı artmaya başladı. Milyonlarca kişi yeni yılda ne kadar maaş alacağını merak ederken hükümet ve sendikalardan sık sık açıklamalar da gelmeye devam ediyor.

10 ARALIK'TA KOMİSYON TOPLANIYOR

10 Aralık'ta toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesi zam oranı tartışmaları medyada sık sık gündem olmaya devam ediyor. Yüzde 25'lerden başlayan zam tahminleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücretli için "Enflasyona ezdirmeyeceğiz" açıklaması sonrası yüzde 45'e kadar çıkmıştı.

"ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ" DENMİŞTİ

Erdoğan'ın açıklaması sonrası asgari ücretin beklentilere karşılık gelebileceği de konuşulmaya başlamıştı. Ekonomim gazetesine verdiği röportajda asgari ücret için "Enflasyona ezdirmeyeceğiz" ifadelerini tekrarlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücretlinin içine bir kez daha su serpmişti.

UMUTLARA SEKTE VURAN AÇIKLAMA

Bloombergh HT'nin programına katılan MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, asgari ücret için önemli açıklamalarda bulundu. Asmalı, asgari ücrette enflasyon hedeflerine zarar getirecek bir artışı doğru bulmadığını belirtti. Asmalı, "Bana göre yüzde 25'in üzerinde bir asgari ücret artışı doğru değil" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ekonomide yapısal reformlarla yeni bir hikaye yazması gerektiğini belirten Asmalı, "İhracatçılar olarak verimliliğe, inovatif ürünlere odaklanmamız lazım. Kur ithalatı teşvik etmemeli, ihracatçıyı da üzmemeli. Rekabet gücümüzü koruyarak ve pazar kaybetmeyerek üretmemiz lazım" şeklinde konuştu.

MÜSİAD Başkanı'ndan asgari ücret ile ilgili flaş sözler
Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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Yorumlar (49)

Haber YorumlarıCasim Aras:

Ulan ne saçmalamış bu. Siz keyfinize bakın emekçi geçinemesin. Allahınızdan bulun.

Yorum Beğen257
Yorum Beğenme15
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Haber Yorumlarısade vatandaş:

cuma günleri ibadet için gelenlerden diyanet işleri başkanına lüks makam aracı şatafat içinde yaşamak için para toplayıp bir ay köle gibi çalışan gariban halka ikibuçuk lirayı reva görürler

Yorum Beğen174
Yorum Beğenme11
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Haber YorumlarıSMMM:

HALK AĞIR CAHİL OLDUKTAN SONRA, HAKKINI ARAYAMADIKTAN SONRA İSTERSE %10 VERİRLER İSTESELER ZAM DA VERMEZLER ÇÜNKÜ HAKEDİYORSUNUZ.TUİK ENF. SENE SONU %50 ENAG % 90 ADAM ÇIKMIŞ %25 DİYOR.NEYMİŞ ASGARİ ÜCRET FAZLA ARTIRMAZSAK ENF. AZALIRMIŞ O ZAMAN KAMU HARCAMALARINI KISIN,DİĞER VERGİ VE CEZA HARÇ ZAMLARINI DA %25 YAPIN MADEM.

Yorum Beğen161
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Haber YorumlarıALİ İHSAN EMRE:

Bunların adını sorsan Müslüman İş Adamları Derneği derler. Yahudi bunların yaptığını yapmaz. Yahudi işadamları bile çalışanına daha fazla değer veriyor. Seversin sevmezsin.. Yazıklar olsun sizin gibi müslümana.. Adınızı değiştirin. Müslüman geçinen işadamları daha uygun size..

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Haber YorumlarıJon snow:

Oçccccc

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Haber YorumlarıMurat Çiçek:

Siz ürüne lere yüzde 300 lere 500 lere varan zam yaptınız 10 liralık mal oldu 200 lira o nasıl.oldu peki Allah korkusu olsun

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Yorum Beğenme4
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Haber Yorumlarıumut mergen:

NE YAPACAKDINIZ MILLETI BEDAVAYA CALISTIRACAKSINIZ ZATEN HASTALIK OLMUS BEDAVAYA CALISTIRMAK INSANLARI

Yorum Beğen81
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Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Vicdanınız kurusun, Allah büyüktür. Yetimin hakkını kendine helal sayanlara laf yok

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Haber YorumlarıGüray Dilli:

İşçi , oy sorunu olmayan patrona tabi . Kamu çalışanı ise yönetime tabi...

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Haber YorumlarıKısmet Uslukılıç:

Yalan söylüyor çoğu firma asgari ücretten fazla vermiyor sırf artmasın diye manipüle etmeye çalışıyor i sağlar geçinemiyor sç gözlü doymak bilmeyen patronların dolayı

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