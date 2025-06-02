3'üncü KKTC Ekonomi Zirvesi Gerçekleşti

İş dünyasının önde gelen temsilcileri, Türkiye'de İş Dünyası dergisinin öncülüğünde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen 3'üncü KKTC Ekonomi Zirvesi'nde bir araya geldi. Zirve kapsamında Türkiye'de İş Dünyası dergisinin Haziran sayısının lansmanı da gerçekleşti.

İş dünyasının önde gelen temsilcileri, 3'üncü KKTC Ekonomi Zirvesi kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir araya geldi. Etkinlikte, KKTC'nin sunduğu yatırım fırsatları detaylı şekilde masaya yatırılırken, Türkiye'den gelen iş insanları hem finansal hem de hukuki açıdan sunulan avantajları yerinde inceleme imkanı buldu. Zirve kapsamında aynı zamanda Türkiye'de İş Dünyası dergisinin Haziran sayısının lansmanı da gerçekleşti. KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu'nun da destek verdiği zirve, sadece fikir alışverişi platformu olmakla kalmadı; yatırımcılar açısından somut adımların değerlendirildiği stratejik bir buluşma niteliği taşıdı.

"Yatırım için kendi adanızı seçin"

Zirvenin açılış konuşmasını yapan Türkiye'de İş Dünyası Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Celal Toprak, KKTC'deki yatırım potansiyeline dikkat çekerek şunları söyledi:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki yatırımları yerinde görmek ve burada neler yapılabileceğini konuşmak üzere bir araya geldik. Bu, düzenlediğimiz 3'üncü Ekonomi Zirvesi. Türkiye'de İş Dünyası dergimizde Kıbrıs'ı ve yatırım fırsatlarını yazılı olarak detaylıca ele almıştık. Şimdi bu içeriği sahaya taşıyoruz. Geçtiğimiz hafta KKTC Cumhurbaşkanı, Başbakanı ve Turizm Bakanı İstanbul'da çok önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda 'başka adalarda tatil yapmak yerine kendi adanızda tatil yapın' mesajı verildi. Biz de bu çağrıya kulak vererek yatırımcıları Kıbrıs'a yönlendirmeyi hedefliyoruz."

"Kendi adanıza gelin"

KKTC Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, KKTC'de gerçekleştirilen 3'üncü Ekonomi Zirvesi'ne destek veren isimlerden biri oldu. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da AdaKıbrıs'ın lansmanını gerçekleştirdiklerini söyleyen Ataoğlu, Türkiye'ye çok önemli bir çağrıda bulunarak şunları söyledi: "AdaKıbrıs'ın lansmanını gerçekleştirirken anavatan Türkiye'nin en ücra köşesinde yaşayan kardeşlerimize bir mesajda bulunduk. Şu anda da tüm ekranlarda AdaKıbrıs ile ilgili tüm görsellerin yayınlandığına şahitlik ediyoruz. Türkiye'de yaşayan, seyahat eden ve ülkenin en ücra köşesinde yaşayan kardeşlerimize bir davet gönderiyoruz ve diyoruz ki; kendimize ait bir adamız var. Aynı dili, aynı dini ve aynı para birimini kullanan kendimize ait bir Ada varken başka adalara ve ülkelere gitmenin bir anlamı yok. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti anlatmakla değil, yaşamakla olur. Herkesi buraya davet ediyorum. KKTC'de yaşayan bizler Anadolu'nun bağrından kopup gelenleriz. Aynı kültürü yaşayan insanlarız. Buraya gelip gastronomimizi, doğal güzelliklerimizi herkesin görmesini isteriz." - İSTANBUL