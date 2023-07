24. Çin Tekstil ve Hazır Giyim Ticaret Fuarı New York'ta Açıldı

ABD'nin New York kentinde düzenlenen 24. Çin Tekstil ve Hazır Giyim Ticaret Fuarı'nda Çin'in Ningbo kentinden gelen bir işletmenin standında kumaş seçen müşteriler, 19 Temmuz 2023. Texworld New York, Hazır Giyim Kaynak Bulma New York ve Ev Tekstili Kaynak Bulma Fuarı'na paralel olarak düzenlenen üç günlük fuara, en son ürün ve koleksiyonlarını Amerikalı moda müşterilerine sergilemek isteyen yaklaşık 800 Çinli kumaş, ev tekstili ve hazır giyim üreticisi katıldı.