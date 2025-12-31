Kamu sosyal tesislerinde 2026'da uygulanacak hizmet bedelleri belirlendi

Kamuya ait sosyal tesisleri kullanmak isteyenlerin 2026'da ödeyeceği asgari bedeller belli oldu.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'nin 5. mükerrer sayısında yayımlandı.

Tebliğle merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri, kamu bankaları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının tasarrufunda bulunan eğitim, dinlenme tesisi, misafirhane, kreş, çocuk bakımevi, spor tesisi, benzeri sosyal ve destek amaçlı tesislerden dinlenme amacıyla veya diğer amaçlarla yararlanacaklardan alınacak yemek, konaklama ve diğer hizmet bedellerinin tespitinde ve elde edilen gelirlerin kullanımında uyulacak usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen eğitim ve dinlenme tesislerinden yararlanacak kurum personeli, tesisin özelliklerine göre yemek ücreti olarak kişi başına günlük 157 lira, 201 lira veya 240 lira ödeyecek.

Konaklama bedeli ise söz konusu özelliklere göre 73 lira, 83 lira veya 92 lira olarak belirlendi. Kararlaştırılan konaklama bedelleri 1 Temmuz-15 Ağustos döneminde ise 108 veya 120 lira olacak.

Konut veya bağımsız bölümde buzdolabı ve televizyon bulunanlarda her bir özellik için günlük en az 40 lira, klima bulunanlarda günlük en az 58 lira konut başına ilave bedel alınacak.

Misafirhanelerden yararlanan kurum personeli kişi başına her gece için en az 120 lira ödeyecek.

Buradan yararlanacak geçici görevli kamu personelinden alınacak konaklama bedeli, geçici görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliklerinin yüzde 60 artırımlı miktarının tamamını, daha sonraki günler için ise artırımsız gündeliklerinin yarısını, geçici görevli denetim elemanlarından alınacak konaklama bedeli ise yurt içi gündeliklerinin yüzde 90 artırımlı miktarının tamamını geçemeyecek.

Kreş ve çocuk bakımevleri ücreti

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kreş ve çocuk bakımevlerine kabul edilecek devlet memurları ile diğer kamu personelinin her çocuğu için aylık bakım ücreti asgari 1777 lira olarak tespit edildi.

Belirlenen asgari aylık ücretlerin kreş ve çocuk bakımevi hizmetlerinin karşılanmasında yeterli olmadığı durumlarda, kurum ve kuruluşlar belirlenen ücretin üzerinde bedel tespit etmeye yetkili kılındı.

Spor tesisleri

Kurum personeli de dahil olmak üzere, her türlü futbol, basketbol, voleybol salon ve sahalarından, tenis kortlarından, yüzme havuzlarından, su ve kış sporlarının yapıldığı yerlerden veya diğer spor tesislerinden yararlananlardan, bir saatlik yararlanma karşılığı olarak spor alet ve malzemelerinin yararlananlar tarafından temin edilmesi halinde kişi başına en az 83 lira, spor alet ve malzemelerinin tesisten temin edilmesi halinde kişi başına en az 120 lira alınacak.

Hamam, sauna ve kaplıcalardan bir saatlik yararlanma karşılığı kişi başına en az 148 lira olarak belirlendi.

Tebliğ, 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek.