Türkiye'nin 2025 doğal gaz tüketiminin 60 milyar metreküp seviyesinde olması bekleniyor

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) Başkanı Yaşar Arslan, kış aylarında sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve elektrik üretiminde payı azalan barajların bu kaynakla ikame edilmesinin tüketimi artırdığını belirterek, "2025 toplam doğal gaz tüketiminin, 2024'e göre yaklaşık yüzde 15 artışla 60-61 milyar metreküp civarında olacağı görülüyor." dedi.

Arslan, Türkiye'nin 2025 doğal gaz üretimi, tüketimi ve altyapısındaki gelişmelere ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin doğal gaz tüketiminin bu yıl ocak-kasımda, 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 16 artarak 53 milyar metreküp olduğunu belirten Arslan, "Yıl içinde kuraklığın tüm bölgelerde artması, özellikle yoğun kar örtüsünün oluşmaması ve yaz döneminin oldukça sıcak geçmesi nedeniyle elektrik arzının karşılanabilmesi amacıyla bu yıl doğal gaz ile elektrik üreten santrallerde talep arttı." diye konuştu.

Arslan, her yıl ortalama 1 milyon yeni abonenin doğal gaz kullanmaya başladığını, bunun da tüketimi 1 milyar metreküp yükselttiğini anlatarak, "2025 toplam doğal gaz tüketiminin, 2024'e göre yaklaşık yüzde 15 artışla 60-61 milyar metreküp civarında olacağı görülüyor." ifadesini kullandı.

Sakarya Gaz Sahası'nın 2025 üretiminin 3 milyar metreküpe ulaşması bekleniyor

Türkiye'nin yerli gaz kaynaklarının geliştiğine dikkati çeken Arslan, "Sakarya Doğal Gaz Sahası'nda devam eden üretim çalışmaları, ülkemiz enerji sektörünün yüz akı projelerinden biri. Geldiğimiz aşamada, doğal gaz talebimizin tamamı olmasa da önceki yıllardaki üretim kapasitemize kıyasla oldukça yüksek bir miktarı karşılama imkanı sağlayan Sakarya Doğal Gaz Sahası'ndaki üretimin her geçen gün artmasını temenni ediyoruz." dedi.

Arslan, Sakarya Doğal Gaz Sahası'nda yılın ilk 3 çeyreklik döneminde üretimin 2 milyar metreküpü geçtiğini, son çeyrekte yaklaşık 1 milyar metreküp daha doğal gaz üretileceğini tahmin ettiklerini söyledi.

Sakarya Doğal Gaz Sahası Geliştirme Projesi gibi büyük ölçekli yatırımların, Türkiye'nin enerji arz güvenliği ve dışa bağımlılığını büyük ölçüde azaltacağını vurgulayan Arslan, açık kaynaklardaki ortalama doğal gaz ithalat fiyatları esas alındığında, 2025'te bu sahadan elde edilen doğal gazın ekonomik karşılığının 1 milyar dolar civarında olduğunu ifade etti.

Arslan, yerli doğal gaz üretiminin, Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltmasına, tedarik güvenliğini güçlendirmesine ve ithalatçı ülkelerle yapılan müzakerelerde daha uygun fiyatla esnek sözleşme imkanı sağlanmasına katkıda bulunduğunu belirtti.

Türkiye artan talebi eksiksiz sağlayabilecek kapasitede

Gelecek yıl doğal gaz talebini artırabilecek en önemli unsurun elektrik üretimi olacağını dile getiren Arslan, konut tüketiminin de abone sayısının artışına bağlı olarak yükselmesini beklediklerini bildirdi.

Arslan, 2026'ya yönelik negatif senaryoda gaz talebinin 55-56 milyar metreküp, nötr senaryoda 58-59 milyar metreküp, pozitif senaryoda ise 63-64 milyar metreküp civarında olacağını tahmin ettiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin doğal gaz altyapısı, yaklaşık 500 milyon metreküp civarı günlük giriş kapasitesi, 6 milyar metreküp üzerinde depolama kapasitesi, 80 milyar metreküpün üzerinde sözleşme kapasitesi ve Sakarya Gaz Sahası ile artan talebi eksiksiz karşılayabilecek kabiliyete ulaştı. Bu yüksek kapasite önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin sadece kendi arz güvenliğini sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda bölgesindeki komşu ülkelere ve Avrupa'ya gaz ihraç eden bir ülke olma vizyonunu desteklemektedir."

Türkiye'nin gaz dağıtım altyapındaki gelişmelere de değinen Arslan, "2025 Aralık itibarıyla 973 ilçenin 828'ine doğal gaz ulaştırılmış ve 398 beldenin yüzde 35'inde doğal gaz arzı sağlanmıştır. 2025'te bugüne kadar 30 yeni yerleşim yerine doğal gaz arzı sağlanmıştır ve yıl sonuna kadar 25-30 yeni yerleşim yerine daha doğal gaz arzı sağlanması hedeflenmektedir." diye konuştu.

Arslan, gaz şebeke uzunluğunun 2025 sonu itibarıyla geçen yıla göre yüzde 7 artarak toplam 235 bin kilometreye ulaştığını, gelecek yıl için yüzde 6,5 büyüme hedefiyle 250 bin kilometreyi aşmasını öngördüklerini kaydetti.

Yıl sonu itibarıyla ülke nüfusunun yüzde 85'inin gaza erişimi olduğunu ve yılın son çeyreği itibarıyla gazda abone sayısın 22,5 milyona ulaştığını bildiren Arslan, "Uzun yıllar abone alım ortalamasına bakıldığında yılın son çeyreğinde sisteme dahil olan yeni abone sayısı ortalama 450 bin civarında gerçekleşiyor. Bu yeni abone ile yılın 1 milyon yeni aboneyle tamamlanacağını öngörüyoruz." dedi.

Arslan, abonelerin tüm işlemlerini dijital kanallar vasıtasıyla yapabilir duruma geldiğini ve 2025 itibarıyla dijital işlemlerin toplam işlemler içerisindeki payının yüzde 25'e ulaştığını sözlerine ekledi.