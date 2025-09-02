2025 Aidat Artışları: Muğla, Türkiye'de En Yüksek Aidat Ortalamasını Görüyor

SİTE ve apartman yönetimi platformu Apsiyon, 22 bini aşkın bina ve 1,5 milyondan fazla konutu kapsayan 'Toplu Yaşam Alanlarında Aidat ve Yönetim - 2025 Veri Analizi' raporunu yayımladı. 2022-2025 yılları arasında aidatlarda yaşanan artışları tüm şehirler özelinde detayları içeren rapor, ortalama aidatların yanı sıra bağımsız bölümlerin ısınma, sıcak su ve elektrik gibi harcamalarını da yer veriyor. Raporda 2025 yılında ortalama 8 bin 710 TL seviyesine ulaşan Muğla, aidat ortalamasının en yüksek olduğu il olarak öne çıktı.

Türkiye'de apartman, site, rezidans gibi toplu yaşam alanları için yönetim yazılımı geliştirmeye odaklanan teknoloji şirketinin raporuna göre, Muğla'yı sırasıyla 6 bin 629 TL ile İstanbul, 5 bin 49 TL ile Ankara ve 4 bin 919 TL ile İzmir takip ediyor. Listenin sonunda ise en düşük aidatların görüldüğü şehirlerde arasında Uşak bin 061 TL, Hatay bin 246 TL, Ordu bin 287 TL, Aksaray bin 306 TL ve Mersin bin 455 TLile yer alıyor.

Raporu değerlendiren Apsiyon CEO'su Kudret Türk, konuya ilişkin şu açıklamada bulundu:

"Muğla'daki ortalama aidat seviyesinin en düşük aidatların görüldüğü Uşak gibi illerin neredeyse yedi katına çıkması, ekonomik uçurumun en çarpıcı göstergesi oldu. Özellikle büyükşehirlerdeki bu durum, hane halklarını yaşam alanlarını yeniden gözden geçirmeye yönlendiriyor. Kentler arası maliyet makası, iç göç dinamiklerini etkileyerek nüfus hareketliliğinde yeni eğilimler yaratabiliyor."

2025'İN İLK YARISINDA İSTANBUL'DA 117 BİNDEN FAZLA TAŞINMA GERÇEKLEŞTİ

Toplu Yaşam Alanlarında Aidat ve Yönetim - 2025 Veri Analizi'ne göre, özellikle Bodrum ve Fethiye gibi yazlık bölgeler başta olmak üzere, Muğla'da aidatlarda yaşanan rekor artışlar son bir yılda yüzde 134, son üç yılda ise yüzde 455'e ulaşarak dikkat çekiyor. İstanbul'da ise Beşiktaş, Sarıyer, Şişli gibi merkez ilçelerde aidatlar 10 bin TL'yi aşarak orta gelirli ailelerin bütçelerinde baskı oluşturuyor. Türk, "2025'in ilk yarısında yalnızca İstanbul'da 117 binden fazla taşınma gerçekleşti. Bu durum, hane halklarının bütçelerini dengelemek için daha ekonomik yaşam alanları arayışında olduğunu açıkça gösteriyor" dedi.

Apsiyon Akademi Direktörü Ozan Özen, "Ocak 2022-2025 dönemini kapsayan son üç yılda Türkiye genelinde aidatlar ortalama yüzde 367 arttı. Ancak bu oran, özellikle bazı büyükşehirlerde daha yüksek seyretti. Muğla'da yüzde 455 ile rekor bir artış yaşanırken; İstanbul'da yüzde 349, Ankara'da yüzde 361 ve İzmir'de yüzde 354 oranında artış görüldü. Personel maliyetlerindeki artışlar, temizlik ve bakım giderlerinin enflasyona bağlı olarak katlanması ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar gibi faktörler, apartman ve site aidatlarını rekor seviyelere taşıdı. Aynı dönemde TÜİK verilerine göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 310, brüt asgari ücret 4.253 TL'den, 22.800 TL'ye yükselerek yüzde 419 arttı. Bu artışlar, işçilik ve enerji giderleri başta olmak üzere tüm işletme giderlerine yansıdı. Ayrıca, profesyonel site yönetimi zorunluluğu, iş güvenliği regülasyonları ve havuz gibi özel tesislerin artan işletme maliyetleri de aidatlardaki yükselişi tetikledi. Bu artışları kontrol altına alabilmek için ise şeffaf ve gerçekçi bütçe planlaması, lüks yatırımlardan kaçınma, enerji verimliliği yatırımları ve kat maliklerinin genel kurullara aktif katılımı gibi adımların atılması gerekiyor" diye konuştu.