2024 Yılında Türkiye'de Banka ve Kredi Kartı Harcamaları Yüzde 86 Artış Gösterdi

ALİ CANBERK ÖZBUĞUTU/TUNAHAN KÜKÜRT - Banka ve kredi kartlarıyla yapılan harcama tutarı 2024'te yıllık bazda yüzde 86 artarak 14 trilyon 867 milyar 249,2 milyon lira olurken, tüketiciler en fazla harcamayı market ve alışveriş merkezlerinde (AVM) gerçekleştirdi.

Türkiye'de 2024 yılında banka ve kredi kartlarıyla yapılan harcamaların sektörel dağılımları belli oldu.

AA muhabirinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerinden derlediği bilgiye göre, banka ve kredi kartlarıyla yapılan harcama tutarı geçen yıl 14 trilyon 867 milyar 249,2 milyon lira olarak gerçekleşti.

Banka ve kredi kartlarıyla yapılan ödemelerin sektörel dağılımlarına bakıldığında, en fazla harcamanın 2 trilyon 629 milyar 905,8 milyon lira ile market ve AVM kategorisinde yapıldığı görüldü.

İkinci sırada, 1 trilyon 56 milyar 172,4 milyon lirayla giyim ve aksesuar kategorisi yer alırken, onu 1 trilyon 38 milyar 140,3 milyon liralık tutarla çeşitli gıda takip etti.

Söz konusu dönemde banka ve kredi kartlarıyla hizmet sektörlerinde 975 milyar 756,1 milyon lira, elektrik-elektronik eşya, bilgisayar kategorisinde ise 947 milyar 7 milyon liralık ödeme yapıldı.

Bu dönemde banka ve kredi kartlarıyla benzin ve yakıt istasyonlarında 898 milyar 472,1 milyon lira, yemek kategorisinde 877 milyar 535,4 milyon lira, diğer kategorisinde 872 milyar 826,8 milyon lira, kamu vergi ödemeleri kategorisinde 676 milyar 934,7 milyon lira, sigorta kategorisinde 666 milyar 264,6 milyon lira ödeme gerçekleşti.

Toplam harcama tutarı 2024 yılında araç kiralama-satış, servis ve yedek parçada 609 milyar 972 milyon lira, yapı malzemeleri, hırdavat, nalburiyede 584 milyar 440 milyon lira, sağlık, sağlık ürünleri ve kozmetikte 530 milyar 243 milyon lira oldu.

Aynı dönemde mobilya ve dekorasyonda 421 milyar 327,4 milyon lira ödeme yapılırken, eğitim, kırtasiye, ofis malzemelerinde 386 milyar 650,8 milyon lira, hava yolları işlemlerinde 305 milyar 748,7 milyon lira ve kuyumcularda 253 milyar 576,8 milyon liralık ödeme banka ve kredi kartlarıyla gerçekleştirildi.

Ayrıca, konaklamada 227 milyar 497 milyon lira, müteahhit işlerinde 219 milyar 869,5 milyon lira ve telekomünikasyonda 148 milyar 494,1 milyon liralık tutar banka ve kredi kartıyla ödendi.

Banka kartı ve kredi kartıyla yapılan harcama tutarlarında, sırasıyla bireysel emeklilik 75 milyar 265,2 milyon lira, araba kiralama 50 milyar 784,3 milyon lira, kulüp, dernek, sosyal hizmetler 46 milyar 874,8 milyon lira, doğrudan pazarlama 20 milyar 990,1 milyon lira oldu.

Böylece Türkiye'de 2024 yılında banka ve kredi kartlarıyla yapılan harcamalar önceki yıla göre yüzde 86 artış kaydetti. 2023'te banka ve kredi kartlarıyla 7 trilyon 972 milyar 32 milyon liralık işlem gerçekleşmişti.

Toplam ödemelerin yüzde 29'u internetten yapıldı

Geçen yıl banka ve kredi kartlarıyla yapılan alışverişlerin 4 trilyon 328 milyar 901 milyon liralık kısmı internet üzerinden yapıldı. İnternet üzerinden alışverişlerin toplam ödemeler içindeki payı yüzde 29 olarak hesaplandı.

2024'te mektup ve telefonla yapılan alışverişler 708 milyar 667 milyon lira, gümrük vergisi ödemeleri de 18 milyar 482 milyon lira olarak gerçekleşti.

En yüksek artış yüzde 173 ile diğer kategorisinde gerçekleşti

Türkiye'de 2024 yılında banka ve kredi kartlarıyla yapılan harcamalarda en fazla artış, yüzde 173 ile diğer kategorisinde yaşanırken, onu yüzde 130 yükselişle kuyumculardaki harcamalar izledi.

Geçen yıl kartlı ödemeler eğitim, kırtasiye ve ofis malzemeleri harcamalarında yüzde 124, kamu vergi ödemelerinde yüzde 123 arttı.