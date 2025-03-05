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Tarım işçilerinin ücretlerinin en yüksek olduğu kentler belli oldu

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Tarımsal İşletme İşgücü Ücret Yapısı verisini açıkladı. Mevsimlik tarım işçilerinin günlük ücretleri bir önceki yıla göre %84,2 artarak 943 TL oldu. Sürekli işçilerin aylık ücretleri ise %95,5 artarak 26,259 TL'ye yükseldi.

2024 yılında mevsimlik tarım işçilerinin ortalama günlük ücretleri 2024 yılında yüzde 84,2 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Tarımsal İşletme İşgücü Ücret Yapısı verisini açıkladı. Buna göre, tarımsal işletmelerde 2024 yılında mevsimlik tarım işçilerinin günlük ücretleri bir önceki yıla göre yüzde 84,2 artarak 943 TL, sürekli tarım işçilerinin aylık ücretleri ise yüzde 95,5 artarak 26 bin 259 TL oldu.

ÜCRETLER YÜZDE 84 ARTTI

Mevsimlik erkek işçi ücretleri yüzde 84,8 artış göstererek bin yedi TL olurken, kadın işçilerin günlük ücretleri ise yüzde 85,9 artış göstererek 890 TL oldu. Sürekli tarım işçilerine ödenen aylık ücret, erkek işçiler için yüzde 94,8 oranında artarak 27 bin 788 TL olurken, kadın işçiler için yüzde 90,5 artarak 19 bin 328 TL oldu.

MEVSİMLİK İŞÇİLERDE EN YÜKSEK GÜNLÜK ÜCRET RİZE İLİNDE ÖDENDİ

Tarımsal işletmelerde 2024 yılında mevsimlik tarım işçilerine yapılan en yüksek günlük ücret ödemesi erkek işçiler için 2 bin 32 TL, kadın işçiler için bin 960 TL ile Rize ilinde gerçekleşti. En düşük ücret ödemesi ise erkek işçiler için 753 TL ile Adana, kadın işçiler için ise 569 TL ile Hatay ilinde gerçekleşti.

SÜREKLİ ERKEK İŞÇİLERDE EN YÜKSEK AYLIK ÜCRET ARDAHAN İLİNDE GERÇEKLEŞTİ

Tarımsal işletmelerde sürekli tarım işçilerine ödenen aylık ücretlere bakıldığında, erkek işçilere 39 bin 133 TL ile Ardahan'ın, kadın işçilere 18 bin 152 TL ile İzmir'in en yüksek ödemenin yapıldığı iller olduğu görüldü. En düşük ücretler ise, erkek işçiler için 18 bin 267 TL, kadın işçiler için 17 bin 637 TL ile Antalya ilinde gerçekleşti.

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Tarım işçilerinin ücretlerinin en yüksek olduğu kentler belli oldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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