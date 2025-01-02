2024 Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı'nda 10 Proje Desteklenecek

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2024 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı ve SOGEP-Anadoludakiler Programı çerçevesinde 10 proje desteklenmeye hak kazandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda TR82 Bölgesi'nde Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından yürütülen 2024 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı ve SOGEP-Anadoludakiler Programı değerlendirme süreci tamamlandı. KUZKA tarafından Bölge illeri adına sunulan 10 proje başarılı bulunarak desteklenmeye hak kazandı.

10 projeye, 67 milyon TL destek sağlanacak

Kastamonu, Çankırı ve Sinop'ta uygulanacak program çerçevesinde toplam yatırım tutarı 90 milyon TL olan 10 projeye KUZKA tarafından yaklaşık 67 milyon TL destek sağlanacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından SOGEP kapsamında Kastamonu'da "Mesleki Eğitim Atölyeleri ile İstihdam Yolculuğu" ve "Süt Toplama Merkezi Kapasite Artırımı ve Kaliteli Kaba Yem Muhafazası"; Çankırı'da "Çansüt Süt Ürünleri Tesisi Kapasite Artırımı", "Çankırı İlçelerinde Süt Toplama Projesi" ve "Ilgaz Çeltik İşleme Tesisi"; Sinop'ta "Lakerda ve Su Ürünleri Üretim Tesisi Projesi' ile 'Kırsalda Silaj Üretimi ve Hayvancılığın Geliştirilmesi" projesi desteklenmeye hak kazandı.

Yöresel ürünlere 10 milyon destek

2024 yılında ilk defa hayata geçirilen ve yerel üreticilerin desteklenmesini, geleneksel kültürün yaşatılmasını ve yerel potansiyellerin keşfedilmesini hedefleyen SOGEP-Anadoludakiler programı kapsamında ise TR82 Bölgesi özelinde 3 proje destek almaya hak kazandı. Kastamonu, Çankırı ve Sinop'ta 3 projeye KUZKA tarafından toplamda 9 milyon 676 bin TL destek sağlanacak. Desteklerden Kastamonu'da "Kastamonu Kültürel Mirası", Çankırı'da "Çankırı Anadoludakiler Kilim Evi ve Atölyesi" ile Sinop'ta "Boyabat Tekno Zanaart" projeleri yararlanacak.

Hayata geçirilecek bu projeler ile bölgedeki dezavantajlı kesimler istihdama kazandırılarak kırsalda tarım, hayvancılık ve su ürünleri üretiminin katma değerli hale getirilmesi hedefleniyor. Bölgeye özgü yöresel ürünler ile geleneksel el sanatların da destekleneceği programlar kapsamında, bölgede yetişmiş insan kaynağı ve istihdam edilebilirlik de artırılmış olacak. Bölgede dezavantajlı konumda bulunan kesimlerin istihdamlarına imkan sağlayacak projeler sayesinde aynı zamanda TR82 Bölgesi'ne yaklaşık 90 milyon lira büyüklüğünde yatırım yapılmış olacak. - KASTAMONU