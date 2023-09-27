2023 yılı tarım destekleme ödemeleri ödenmeye başlandı

2023 yılı tarım destekleme ödemelerinin ödenmeye başladığını belirten ATB Başkan Vekili Halil Bülbül, "Bu ödemelerin yaklaşık 1,5 milyar TL civarında olacağını, bizzat bakanımızın ifadesinden anlıyoruz. Süt desteği iki taksitte, diğer desteklemeler ise tek bir ödeme olarak gerçekleştirilecek. Destekleme ödemelerinin yetersiz olmasına rağmen, üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Antalya Ticaret Borsası Eylül ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci başkanlığında ATB Toplantı Salonu'nda yapıldı. Yönetimin bir aylık çalışmasıyla ilgili üyelerin bilgilendirildiği Meclis'te, ATB Başkan Vekili Halil Bülbül, tarım, ekonomi ve Borsa çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Üretim planlama yönetmeliği motive edici değil"

Eylül ayının tarımla ilgili düzenlemeler ve destekleme ödemeleri bakımından oldukça hareketli bir ay olduğunu belirten ATB Başkan Vekili Halil Bülbül, tarımsal üretim planlama yönetmeliğini eleştirdi. Yönetmelik taslağını geniş katılımlı bir toplantıyla ele aldıklarını hatırlatan Bülbül, tarımsal üretim planlama yönetmeliğine yönelik değerlendirme ve önerilerini yazılı olarak Tarım ve Orman Bakanlığına ilettiklerini kaydetti. Yayımlanan yönetmelikle il düzeyindeki teknik komitelerde meslek örgütlerine 5/15 oranında yer verildiğini, merkezdeki kurul üye sayısının azaltıldığını, ancak hiçbir meslek örgütüne yer verilmediğine dikkat çeken Bülbül, "Üretim planlamasının temelini oluşturacak kapasite ve talep bilgisine yönelik bir alım garantisi sunulmamıştır. Yönetmeliğin bu şekliyle pek motive edici olmadığını söylemek gerekir. Bu konudaki beklentilerimizin farklı olduğunu bakanlığa iletilen görüşlerimizde de belirttik. Planlamanın, ilk aşamada stratejik ürünler için uygulanacağı ifadesinin nasıl uygulanacağını merakla beklemekteyiz" diye konuştu.

"Yeni düzenlemenin sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum"

Tarımda sözleşmeli üretim yönetmeliğinin de yayımlandığını hatırlatan Halil Bülbül, yönetmelikle sözleşmeli üretimin yaygınlaştırılmasının öngörüldüğünü belirtti. Bülbül, "Yönetmelikte dikkat çeken bazı konular şunlardır: Sözleşmenin bir nüshasının da Bakanlık birimine teslim edilmesi, tarafların Bakanlık kayıt sisteminde var olması, sözleşme konusu varlıkların sigorta ettirilmesi ve devam eden sözleşmelerin bir yıl içinde yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilmesidir. Aslında sözleşmeli üretim uzun bir süredir uygulanıyordu, ancak yeni düzenleme ile yaygınlaştırılması öngörülmüş, uyuşmazlıklarda arabuluculuğa ve Bakanlık kayıt sistemiyle entegre hale getirilmesi gibi konular düzenleme çerçevesine alınmıştır. Yeni düzenlemenin sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

2023 yılı tarım destekleme ödemelerinin ödenmeye başladığını belirten Bülbül, bu ödemelerin yaklaşık 1,5 milyar TL civarında olacağını, bizzat Bakanımızın ifadesinden anlıyoruz. Süt desteği iki taksitte, diğer desteklemeler ise tek bir ödeme olarak gerçekleştirilecek. Destekleme ödemelerinin yetersiz olmasına rağmen, üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Bankalar kredide isteksiz

ATB Başkan Vekili Halil Bülbül, ekonomiye ilişkin değerlendirmede de bulundu. Seçimden sonra uygulamaya konan rasyonel zemin kararları ile resmi enflasyonun yarısı seviyesine yükseltilen politika faizinin tepeden tırnağa tüm faizlerde zıplamaya neden olduğunu kaydeden Bülbül, tüketici kredileri kısıtlanırken selektif ticari kredilerin ön plana alındığını belirtti. Artan kredi maliyetlerine rağmen bankaların kredi vermekte isteksiz davrandığını söyleyen Bülbül, "Enflasyon oranlarından arındırarak kredi artışlarını incelersek görüyoruz ki yıllık reel kredi büyümesi yüzde 20'nin altında seyretmektedir. Özellikle tarımsal kredi büyümesinde uzun bir süredir ülkemiz ortalamasının altında bir kredi kullanım artışımız bulunmaktadır. Tarımsal kredi kullandırma limitleri günün şartlarına uygun olarak artırmalıdır. Mevcut limitlerin iki katına çıkarılması, ihtiyacı reel olarak karşılamaya yardımcı olacaktır" diye konuştu.

Zeytinde yok yılı

Antalya'da geçen yıl zeytin üretiminin rekolte ve kalitede çok iyi bir dönem geçirdiğini hatırlatan Halil Bülbül, bu yıl zeytinde "yok yılı" olduğunu ifade etti. Geçen yıl resmi olarak 73 bin ton zeytin rekoltesi elde edildiğini belirten Bülbül, bu yıl zeytin üretimi için uygun olmayan hava şartları ve periyodisitenin etkileri gibi faktörlerin yanı sıra yeni meyve verecek ağaç sayısındaki artış da dikkate alınarak 45-50 bin ton civarında zeytin rekoltesi beklendiğini söyledi. Nar, kesme çiçek ve armut gibi pek çok ürün için hasat döneminin başladığını kaydeden Bülbül, bereketli bir sezon diledi.

Borsa tarımın yanında

Antalya Ticaret Borsası olarak yaklaşık 3 yıldır yeşil mutabakat konusundaki çalışmaları sürdürdüklerini, bu alanda farkındalık oluşturmaya devam ettiklerini söyleyen Bülbül, "Sektörümüz için özgün bir adım atarak, 'Tarımsal Karbon Ayak İzi Hesaplama' yazılımını sektörün kullanımına sunduk. Ayrıca, 9 farklı online panel düzenleyerek, uzman konuşmacılarla üyelerimizi ve sektör temsilcilerini online olarak buluşturduk. Meslek komitelerimizden gelen talep üzerine 4 Ekim tarihinde, 'Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Tarım' başlıklı bir eğitim etkinliği düzenleyeceğiz. Bu konuda ilgi duyan tüm üyelerimizi ve faydalanmak isteyen herkesi bekliyoruz. Kentimiz ve sektörümüz için yeşil mutabakatın gerekliliklerini anlamak ve uygulamak adına geniş eğitimler, paneller ve etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Geçen hafta Alanya'da yaşanan orman yangınında 190 hektar orman alanının kül olduğunu, sayısız canlı türünü kaybedildiğini belirten Bülbül, "Yangından etkilenen hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yangınla mücadelede emek veren herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Son yıllarda hızla artan orman yangınları konusunda daha gelişmiş teknolojilerin kullanılması ve yangınları önlemeye yönelik tedbirlerin artırılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda daha fazla çaba harcamalı ve doğal yaşamımızı korumalıyız" dedi.

Halil Bülbül, 2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nı şampiyon olarak tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutlarken, başarılarının Paris'te düzenlenecek olan 2024 Yaz Olimpiyatları'nda da devam etmesini diledi.

ATB Meclisi'nde üyeler, sektörlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. - ANTALYA