2023 Yılı Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği Yayınlandı

2023 yılı hayvancılık desteklemelerine ilişkin başvuru tarihleri ve şartları belirleyen tebliğ Resmi Gazete'de yayınlandı. Buzağı, malak, dişi manda, anaç koyun ve keçi, sürü büyütme ve yenileme, arılı kovan gibi desteklemeler için başvuru tarihleri ve şartları açıklandı.

2023 yılı Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği Resmi Gazetede yayınlandı.

Söz konusu tebliğ ile buzağı, malak, dişi manda, anaç koyun ve keçi, sürü büyütme ve yenileme, arılı kovan, sürü yöneticisi istihdam, düve alım, besilik erkek sığır/manda desteklemesi gibi hayvancılık desteklemelerine ilişkin başvuru tarihleri ve şartları belirlendi.

Bu kapsamda desteklemelere ilişkin başvuru tarihleri ve şartları şu şekilde belirlendi:

Buzağı desteklemesi için yetiştiriciler, 02.01.2024 tarihine kadar 1.Dönem, 01.04.2024-17.06.2024 ikinci dönem için bağlı bulunduğu birliğe veya Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüğüne başvuru yapacak.

Malak desteklemesi için yetiştiriciler, 1.Dönem için 29.12.2023 tarihine kadar, 2.dönem için 01.07.2024-01.08.2024 tarihileri arasında bağlı bulunduğu birliğe veya Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüğüne başvuru yapacak.

Dişi manda desteği için yetiştiriciler, 29.12.2023 tarihine kadar bağlı bulunduğu birliğe veya Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüğüne başvuru yapacak.

Anaç koyun keçi desteği için yetiştiriciler, 01.12.2022 tarihine kadar bağlı bulunduğu birliğe başvuru yapacak.

Sürü büyütme ve yenileme desteği için, Anaç koyun keçi desteğine başvuran yetiştiriciler bu desteğe başvurmuş sayılacak.

Koç Teke Alımı Desteklemesi başvuru tarihi Haygem tarafından yayımlanacak olan talimatla belirlenecek.

Arılı kovan desteklemesi için 29.12.2023 tarihine kayıtlı olduğu veya arıların bulunduğu Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüğüne başvuru yapılacak.

Çiğ süt desteklemesi ise Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenecek. - ERZİNCAN