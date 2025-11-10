2. Dış Ticaret Zirvesi'nde Türkiye'nin İhracat Vizyonu

Samsun Yurt Savunma'nın (SYS Grup) ana sponsorluğunda düzenlenen 2. Dış Ticaret Zirvesi, İstanbul Kültür Üniversitesinin Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, SYS Grup, Dış Ticarete Yön Verenler Derneği (DIŞYÖNDER) tarafından "Sürdürülebilir Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye" temasıyla düzenlenen zirvede, ihracat vizyonunu paylaştı.

Açıklamada zirvedeki görüşlerine yer verilen SYS Grup Yönetim Kurulu Üyesi Nafia Didem Aral, dış ticaret fazlasının, sadece ihracatın ithalatı aşması değil, aynı zamanda bir ülkenin teknolojik, entelektüel ve üretim kapasitesinin rakamsal yansıması olduğunu belirtti.

Aral, Türkiye'nin son yıllarda yapmış olduğu sanayileşme hamleleriyle bu dönüşümün eşiğinde olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin artık emek yoğun değil, bilgi ve teknoloji yoğun üretim modeliyle büyüyen bir ekonomi olma yolunda kararlı adımlarla ilerlediğini kaydetti.

Her bir ihracat ürününün, Türkiye'nin fikri sermayesinin, AR-GE gücünün ve bağımsızlık vizyonunun bir dışa yansıması olduğunun altını çizen Aral, "Savunma sanayisi yüzde 80'lere yaklaşan yerlilik oranı, yüksek teknolojiye dayalı yıllık 10 milyar doları aşan ihracatı, ileri mühendislik, malzeme bilimi, yapay zeka ve mekatronik temelli çözümleriyle, sadece ihracat kalemi değil, katma değerin ana kaynağı haline geldi." ifadelerini kullandı.

SYS Grup'un Samsun'daki üretim merkezinde başlayan yolculuğunun, ABD ve Birleşik Krallık'taki tesislerle küresel bir boyut kazandığına dikkati çeken Aral, CANiK markasının 80'den fazla ülkede kalite, güven ve mühendislikte 'Made in Türkiye' markasını gururla temsil ettiğini anlattı.

"Tedarik zincirinin merkezinde üretim yapma stratejisi izledik"

SYS Grup olarak sadece Türkiye'den ihracatla sınırlı kalmadıklarına işaret eden Aral, küresel savunma sanayisinin en büyük olduğu coğrafyalarda tedarik zincirinin merkezinde üretim yapma stratejisi izlediklerini paylaştı.

Aral, ABD ve Birleşik Krallık'taki tesislerinin, Türk mühendislerinin geliştirdiği teknolojileri ve kalite standartlarını dünya pazarına taşıdığını vurgulayarak "Aynı zamanda Türkiye'ye sermaye dönüşü sağlamaktadır. Bu model, 'yerelden küresele ve küreselden yerele değer aktarımının savunma sanayisindeki en somut örneğidir." değerlendirmelerinde bulundu.

Savunma sanayisinin Türkiye için artık sadece "koruyan" değil, sürdürülebilir büyümeyi ve hedeflenen dış ticaret fazlasına katkı sağlayacak bir sektör haline geldiğini belirten Aral, şunları kaydetti:

"Türkiye artık yalnızca üreten bir ülke değil, aynı zamanda ürettikleri ile dünyayı yönlendiren, yeni şartlar belirleyen bir ülke olma yolunda. SYS Grup olarak biz bu dönüşümün sadece bir parçası değil, öncülerinden olmayı hedeflemekteyiz. Her bir üretim hattımızda, her bir ihracat sözleşmemizde şu inancı taşıyoruz, birlikte çalışarak, birlikte üreterek sürdürülebilir dış ticaret fazlası veren Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz."