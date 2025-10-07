18. İstanbul Hazır Giyim Konferansı başladı

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Müşterek Başkanı Toygar Narbay, sanayide karanlık fabrikaların, hizmette robotların öne çıktığı bir dünyada bile her makinenin başında bir insan emeği olduğunu belirterek, "İşte bu nedenle hazır giyim ve tekstil istihdamın sigortasıdır." dedi.

TGSD tarafından "Yeni Düzenin Pusulası" temasıyla düzenlenen 18. İstanbul Hazır Giyim Konferansı, TGSD Müşterek Başkanı Toygar Narbay, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkan Yardımcısı Mustafa Paşahan, sektör temsilcileri ve yurt dışında faaliyet gösteren firma temsilcilerinin katılımıyla başladı.

Narbay, konferansın açılışında, 2008 yılında küresel finans krizinin başlamasının ardından siyasi ve jeopolitik fay hatlarının kırıldığı, milyonlarca insanın göç ettiği, yeni güç dengelerinin oluştuğu bir dönemin devam ettiğini söyledi.

BRICS ülkelerinin dünya ticaretinde ağırlığını artırdığına dikkati çeken Narbay, "Yakından tedarik giderek daha fazla önem kazanıyor. Korumacılığın yükseldiği, belirsizliklerin çoğaldığı, bilimin, teknolojinin ve doğanın yüksek dalgalar yarattığı bu çok kutuplu, karmaşık dünyada 'Yeni Düzenin Pusulası' ile yolumuzu bulmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

"Dün ortaya çıkan bir girişim, onlarca yıllık markalarla aynı sahada yarışabiliyor"

Toygar Narbay, dünyadaki bu köklü değişimin hazır giyim sektörü üzerinde önemli etkiler oluşturduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Pazarın adeta dijital bir oyun alanına dönüşmesiyle birlikte ticaret ve rekabetin tanımı da yapısı da değişti. Rekabet artık yalnızca fiyat, ürün ya da lojistik üzerinden tanımlanmıyor. Büyük veriyi yorumlama, sosyal medya kullanımı ve sürdürülebilirlik gibi başlıklar da belirleyici hale geliyor. Dün ortaya çıkan bir girişim, onlarca yıllık markalarla aynı sahada yarışabiliyor, niş alanlarda yeni fırsatlar doğuyor. Ticaret bir yandan hızla ve yenilikçi biçimde gelişirken diğer yandan tarifeler, ikili anlaşmalar ve ticaret savaşları yeni engeller yaratıyor. Bu tablo Türk hazır giyim sektörünün dönüşümünü de zorunlu kılıyor."

2022 ve sonrasında maliyetlerin dolar bazlı yüzde 26,5 arttığını dile getiren Narbay, "Söz konusu dönemde üretim yüzde 22, istihdam kaybı ve işletme sermayeleri yüzde 28 eridi. Yaşanan tüm gelişmelerin neticesinde 35 yıl sonra ilk defa dünya pazarından aldığımız pay yüzde 3'ün altına düştü. TGSD olarak bu süreci aşmak için çözüm önerilerimizi kamu ve ekonomi yönetimiyle paylaşıyoruz, paylaşmayı da sürdüreceğiz." diye konuştu.

Ortak vizyon çağrısı

Narbay, sektörün, sorunlarına tek başına çözüm üretemeyeceğini belirterek, devlet desteğinin önemine dikkati çekti.

Yeni hedefler konulduğu ve birlikte hareket edildiği takdirde bir "Türkiye Markası" yaratılabileceğini vurgulayan Narbay, "Hazır giyim, tekstil, moda, turizm, gastronomi, dizi ve film gibi alanlarda ülke olarak çok güçlü bir birikime sahibiz. Eğer bu birikimi nitelikli bir tedarik zinciri ve üretim markasıyla bütünleştirirsek güçlü bir Türkiye markası yaratabilir, ürünlerimizin, hizmetlerimizin ve markalarımızın küresel rekabet gücünü artırabiliriz. Bu nedenle bu sektörlerimizin temsilcilerine çağrı yapıyoruz, gelin kendi özgün değerlerimizle ortak bir vizyon etrafında birleşelim." dedi.

Narbay, 2026'nın dünya hazır giyim ticaretinin mevcut durumunu koruyacağı, dengeyi yeniden bulacağı bir yıl olacağını, 2027'den itibaren ise zirveyi görerek 2022 yılı seviyelerine yeniden ulaşacağını öngördüklerini ifade etti.

Toygar Narbay, gerekli desteklerin sağlanmasıyla Türk hazır giyim ve tekstil sektörlerinin kayıplarını geri almaya başlayabileceğini vurguladı.

Hazır giyim ve tekstil sektörlerinin her ne kadar dijitalleşse de hala en yüksek istihdamı sağlayan sektörler olduğunu söyleyen TGSD Başkanı Narbay, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sanayide karanlık fabrikaların, hizmette robotların öne çıktığı bir dünyada bile her makinenin başında bir insan emeği var. İşte bu nedenle hazır giyim ve tekstil istihdamın sigortasıdır. Bu iki sektör, bugün 850 bin kişilik istihdam, 40 milyar doların üzerinde yatırım, 27 milyar doları aşan ihracat ve 45 milyar doların üzerinde üretim gücüne sahiptir. Bu tablo göz ardı edilmemelidir. Hazır giyim ve tekstil sektörlerini feda etmek, geleceğimizi feda etmektir."

"Kilogram başına 16,4 dolarlık birim değeriyle ihracat yapıyoruz"

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkan Yardımcısı Mustafa Paşahan da hazır giyimin katma değerli üretimiyle, istihdamıyla ve ihracatıyla ülkenin en kritik sektörlerinden biri olduğuna işaret ederek, "Sektör olarak, kilogram başına 16,4 dolarlık birim değeriyle ihracat yapıyor ve imalat sanayisindeki toplam istihdamın yaklaşık yüzde 14'ünü sağlıyoruz." dedi.

2022'de hazır giyim ve konfeksiyon ihracatının 21,2 milyar dolarla tarihin en yüksek yıllık ihracat değerine ulaştığını söyleyen Paşahan, 2024'te 17,9 milyar dolarlık ihracat yaptıklarını, son 2 yılda ihracatta 3,3 milyar dolarlık düşüş olduğunu belirtti.

Paşahan, sektör olarak kaybetmeye alışkın olmadıklarını ifade ederek şunları söyledi:

"Alın teriyle üretim yapan hazır giyimciler için pes etmek yoktur. Daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz, daha çok ihracat yapacağız ve hep birlikte başaracağız. Biz geçmişte olduğu gibi gelecekte de bu sektörün Türkiye ekonomisi için stratejik önemini koruyacağını biliyoruz. Bu bilinçle hazır giyimin geleceğini kurguluyoruz. Bir yandan sektörün tasarım gücünün ve markalı üretiminin artması için çalışmalar yürütüyoruz. Diğer taraftan dijital ve yeşil dönüşüm konusunda firmalarımıza liderlik ediyoruz."

Paşahan, dijital ve yeşil dönüşümün yıllardır İHKİB'in temel önceliği olduğunu, bakanlıklarla ve Avrupa Birliği ile işbirlikleri yaptıklarını, projeler geliştirdiklerini dile getirdi.

"Türkiye markasını daha güçlü kılmak için çalışıyoruz"

Konferansa video mesaj gönderen Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe de hazır giyim ve tekstilin Türkiye için vazgeçilmez iki sektör olduğunu vurgulayarak, "Bugüne kadar birçok ilke imza attık. Her iki sektörde de küresel oyuncuyuz. Her iki sektörümüz gelecekte de ekonomimiz için önemini koruyacak. Ancak son iki yıldır enflasyonla mücadele kapsamında yürütülen yüksek faiz düşük kur politikası rekabetçiliğimizi büyük ölçüde zayıflattı. Fiyat tutturamadığımız için müşteri ve pazar kayıpları yaşadık." dedi.

Gültepe, hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün yılın 9 ayında 12,7 milyar dolarlık ihracat yaptığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 eksideyiz. Bu gidişle yılı 17 milyar dolar civarında kapatacağız. Evet bugün arzu ettiğimiz tablonun uzağındayız. Zorluklarla mücadele ediyoruz. Ama biz hiçbir zaman karamsarlığa kapılmıyoruz. Bu zorluklar bizi daha dirençli, daha yaratıcı, daha yenilikçi yapıyor. Bu zorlukları aşmak sektörde ayakta kalmak sadece üretmekle değil, aynı zamanda geleceği görmekle mümkün. Bugün bizler daha çevreci üretim yapıyoruz. Dijitalleşme ile hızımızı artırıyoruz."

Gültepe, tasarım gücüyle fark yaratıldığına işaret ederek, "Türkiye markasını daha güçlü kılmak için çalışıyoruz. Yeşil dönüşüm, sürdürülebilirlik ve inovasyon artık bizim yeni fırsat alanlarımız. Sektörlerimizin geleceğini kurgulamak, mevcut avantajlarımıza yenilerini eklemek için çalışmalar yapıyor, projeler geliştirip uyguluyoruz. Bu kapsamda ikiz dönüşüm uzun zamandır öncelikli başlıklarımızdan birini oluşturuyor. Gururla söyleyebilirim ki hazır giyim ve tekstil sektörlerimiz, ikiz dönüşüm konusunda büyük bir atılım gerçekleştirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Gün boyu alanında uzman konukların yer alacağı panellerle devam edecek konferansta, yeni düzende hazır giyimin rotası, hazır giyim üreticileri için gelecek senaryoları ile finansal araçlar ve güvenceler gibi konuların yanında yapay zeka ve moda konuları ele alındı.

Konferans, yarın yapılacak "B2B Network Görüşmeleri"nin ardından sona erecek.