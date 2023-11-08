İSTANBUL-14'ÜNCÜ TÜRK-ARAP EKONOMİ FORUMU GERÇEKLEŞTİ

14'üncü Türk-Arap Ekonomi Forumu gerçekleşti

Nisanur ŞENTÜRK-Erdi DEMİR/ İSTANBUL,(DHA) - İstanbul Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen 14'üncü Türk-Arap Ekonomi Forumu'nda (TAF) konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'Türkiye Arap Forum'una ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu forumun ülkelerimiz arasındaki bağları güçlendirme konusunda çok faydalı olacağına da inanıyoruz. Bu arada bölgeden gelen iş insanlarıyla görüşmeye hazır olduğumu da ifade etmek istiyorum. Aslında bu tür toplantılar ülkelerimizin sunduğu fırsatları anlatmak açısından büyük bir yerdir' dedi.

Forumda hükümet üyeleri, Türkiye'nin üst düzey kurum ve kuruluş temsilcileri bir araya getirilerek yeni bir döneme giren Türkiye ile Arap ülkeleri arasındaki ekonomik ilişkilerin yol haritası paylaşıldı. Foruma; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kuveyt Başbakan Yardımcısı ve Petrol Bakanı ve Ekonomi ve Yatırım İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Dr. Saad Al-Barrak, Mısır Maliye Bakanı Dr. Mohamed Maait, Katar Devlet Bakanı ve Yönetim Kurulu Başkanı ve Serbest Bölgeler Otoritesi H.E. Ahmad Al-Sayed, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Arap Odaları Birliği Genel Sekreteri Dr. Khaled Hanafy, Libya Merkez Bankası Başkanı Sadek Al Kaber katılıdı.

'YAVAŞ BÜYÜME ENGELLERİNİ HEP BERABER AŞABİLİRİZ'

forumda konuşan Bakan Şimşek, 'Ticareti güçlendirebiliriz. Aynı zamanda yavaş büyüme engellerini hep beraber aşabiliriz. Buradan çıkarttığın temel mesajlardan biri budur; Bir başka şey daha var. Zorlu finansal şartlarla karşı karşıyayız. Dünya çapında finansal şartların çok sıkı, çok zorlayıcı olduğunu görüyoruz. ABD kümesi yüzde 5'lik bir getiri öneriyor 10 yıllık tahvillerde. Buna nasıl rekabet edilebilir ki' Hiç kolay değil böyle bir rekabet. Ama Kuveyt, Katar gibi Suudi Arabistan bölgeleri, yükselmekte olan piyasalara olan para akışına bağımlı ülkeler değil. Çünkü bu ülkelerin zaten ellerinin altında kendi kaynakları var. Başkalarına mahkum değiller. Bu iyi kullanılırsa o zaman çok ciddi bir dönüşüm süreci başlatılabilir. Bugün bütün bölge için faydalı bir gelişme ortaya çıkabilir. Bunun da önemli bir konu olduğuna inanıyorum? açıklamasını yaptı.

'MISIR VE TÜRKİYE'NİN İLERLEMESİNDEKİ TEK YÖNTEM REFORM YAPMAKTIR'

Mısır ve Türkiye gibi ülkelere bakıldığında dışardan desteğe ihtiyaçları olabildiğini belirten Şimşek, 'Mısır ve Türkiye'de ilerlemenin tek yöntemi, öncelikle kendi içinde kendi ülkesinde reform yapmaktır. Bunlar reformların artması gereken ülkeler. Gerçekten yapısal reformlar yapılması gerekiyor. Para akışı ülkeye çekilmeli ve büyüme desteklenmeli. Böyle bir yaklaşım benimsenmeli. Her ülkenin tabii kendine göre bir çözümü olacaktır' dedi.

'BÖLGESEL SORUNLARI BİR ARADA ÇÖZMELİYİZ'

Forumda enerji fiyatlarıyla ilgili belirsizlik söz konusu olduğuna da değinen Bakan Şimşek sözlerine şunları ekledi:

'Ben enerji konusunda uzman değilim. Ancak enerji konusunda, özellikle de doğal gaz ve petrole az yatırım yapılıyor. Sonuç olarak da daha uzun sürede enerji fiyatlarının daha yüksek kalmaya devam edeceğini görüyoruz. Global faiz oranlarındaki durum burada da geçerlidir. Bu bölgeyi de tabii bir bütün olarak etkileyecek. Bu yüzden hepimizin birbirimizle daha iyi bir iş birliği içinde çalışmamız gerekiyor. Bölgesel sorunları bir arada çözmemiz lazım. Filistin'de yaşanan acılar çok uzakta yaşanan olaylar değildir. Burada insanlığın genel olarak bir inandırıcılık kaybı olduğunu görüyorum. İşte bu yüzden bu konu çok önemlidir. Hayatını kaybedenlerin yüzde 70-80'i çocuksa, kadınsa, yaşlıysa o zaman en ufak bir vicdanı olan kişinin gece rahat uyuyamaması gerekiyor. Bu yüzden bir arada çalışmamız lazım. Sadece iş dünyası olarak değil, ekonomik entegrasyon açısından değil, siyasi ve jeopolitik sorunları çözmek açısından da bir arada çalışmalıyız. Buraya geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz.'

AL-BARRAK: PETROL ÜRETİMİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN 300 MİLYARLIK YATIRIMA İHTİYACIMIZ OLACAK

Kuveyt Başbakan Yardımcısı ve Petrol Bakanı ve Ekonomi ve Yatırım İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Dr. Saad Al-Barrak ise 'Daha önce çok rahat yaşıyorduk. Gayrisafi yurtiçi hasılamız hep artıydı. Kuveyt elimizden gittiğinde yeni düşünce tarzı geliştirdik. Bu vizyon 2025 oldu. Bu da ülkenin daha çok açılmasını sağladı. Ticaret ve finans açısından bütün yasaları elden geçirdik. Ayrıca yeni hükümetimizle dönüşüm de başladı. 2035'ten 2040 vizyonuna dönüştük. Tek bir sektöre bakalım dedik. Körfez çok stratejik bir güzergah. Kuveyt de eşsiz konuma sahip. Hızlı şekilde gelişen bir ekonomisi var. Kuveyt neden herkes için çekici: iş potansiyeli açısından. Çünkü hem yukarı hem aşağı akımda petrol üretimi gerçekleştirmek için 300 milyarlık yatırıma ihtiyacımız olacak' diye konuştu.

'KUVEYT'Tİ EN ÇEKİMCİ YATIRIMCI ÜLKE YAPACAĞIZ'

Dr. Al-Barrak, 'Geleceğe doğru giderken en önemli gücümüz katma değerli ilişkiler olacaktır. Ülkemizi en çekici yatırımcı ülke haline getirmeye çalışıyoruz. Alt yapımızı rehabilite ediyor, geleceğe hazırlıyoruz. Özellikle dijital gelişmeler konusunda öncü rol üstlenmek istiyoruz. Çok büyük yatırım fonlarımızı ortaklık aracı olarak kullanmak istiyoruz. Hedefimiz bu' dedi.

AL-SAYED: KATAR'DA ENERJİ KAYNAKLARINI ÇEŞİTLENDİRMMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Katar Devlet Bakanı ve Yönetim Kurulu Başkanı ve Serbest Bölgeler Otoritesi H.E. Ahmad Al-Sayed de 'Enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi önemlidir. Bütün Körfez ülkeleri bunu değerlendiriyor ve hazırlanan planlar var. Herkes çözüm geliştirmeye enerji kaynaklarını çeşitlendirmeye çalışıyor. Gerekli alt yapımız var. Temel unsurlar hazır. Katar zaten bu konuda çok çaba sarf eden bir ülke. 2030'a geldiğimizde ekonominin daha dengeli olmasını hedefliyoruz. Temiz enerji çok önemli konu, buna da adım arıyoruz. Doğal gaz ve petrolü nasıl daha temiz yakıt hale getirilebileceğini bulmamız gerekiyor. Başka enerji kaynaklarına bakarken buna da bakmamız lazım' açıklaması yaptı.

MAAİT: MISIR'DA TEKNOLOJİYE YATIRIM YAPIYORUZ

15-20 yıllık ekonomik planlarını anlatan Mısır Maliye Bakanı Dr. Mohamed Maait ise 'Mısır ekonomisi çok çeşitli sektörleri bir araya getirir. Çok çeşitli unsurları var. Daha fazla ekonomik reform yapmalıyız. Bu da hazırdır. Yeni ekonomik çeşitlendirme kaynaklarına mesela IT' ye bakıyor, teknolojiye yatırım yapıyoruz. Arap ülkeleriyle ticaret anlaşmalarımız var. Türkiye ile de bazı anlaşmalarımız var. Bunlar da ekonomik gelişmeyi sağlayan etmenlerdir? dedi.

Bank Pozitif Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Kork, her yıl Türk Arap ekonomisine katkıda bulunanlara verilen TAF Özel Ödülü'ne layık görüldü. Ödülü Erkan Kork adına Yönetim Kurulu Üyesi Hülya Turan aldı.