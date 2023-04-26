14. Mezopotamya Tarım ve Hayvancılık Fuarı kapılarını kapılarını ziyaretçilerine açtı Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen 14. Mezopotamya Tarım ve Hayvancılık Fuarı Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi kapılarını ziyaretçilerine açtı.

14. Mezopotamya Tarım ve Hayvancılık Fuarı kapılarını kapılarını ziyaretçilerine açtı

DİYARBAKIR - Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen 14. Mezopotamya Tarım ve Hayvancılık Fuarı Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Diyarbakır Sur Özel Eğitim Meslek Okulu Meslek Okulu Özel Sesler Korosunun seslendirdiği türkü ve ezgilerle açılışı yapılan 14. Mezopotamya Tarım ve Hayvancılık Fuara Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır OSB Başkanı Mustafa Fidan, Diyarbakır Ziraat Odalar Birliği Başkanı Cevat Delil, Duhok Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Hameet Mecid Rebethki ve Sivil Toplum Örgütü temsilcileri katıldı.

20 ilden 108 firmaın katılım sağladığı fuarın açılışında konuşan DTSO Başkanı Kaya, tarımın bu topraklar için çok önemli olduğuna dikkat çekti. Tarımın sanayi kuluçkası olduğunu söyleyen Kaya, "Tarımını geliştirmeyen hiç bir ülke gelişmez. Toprağımız var, yüzde 60 tarım arazisi var, ama bu toprakları suyla buluşturmamız lazım. Toprakların su ile buluşması için su kanallarının bir an önce yapılıp bölge topraklarına suyun ulaştırılması lazım. Bunun için çalışmamız gerekmektedir. Biz kentteki sivil toplum kuruluşları olarak bu kent için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu yıl ve gelecek yıl temel hedefimiz ayda bir kere fuar yapmayı planlıyoruz. Hükümetin tarımsal desteklerle üretimi güçlendirmeli. Biz sivil toplum kuruluşları olarak çiftçilerimize yönelik her türlü desteği vermeye çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kurdelesi kesildikten sonra açılışı yapılan fuar, 30 Nisan'a kadar ziyaretçilerine açık olacak.