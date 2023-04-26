14. Mezopotamya Tarım ve Hayvancılık Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) tarafından 14'üncüsü düzenlenen Mezopotamya Tarım ve Hayvancılık Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı.

Fuarın açılışı Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde Diyarbakır Sur Özel Eğitim Meslek Okulu Özel Sesler Korosu'nun seslendirdiği türkü ve ezgilerle yapıldı. 20 ilden 108 firmanın katıldığı fuarın açılışında konuşan DTSO Başkanı Mehmet Kaya, tarımın bu topraklar için çok önemli olduğuna dikkat çekti. Tarımın sanayi kuluçkası olduğunu söyleyen Kaya, "Tarımını geliştirmeyen hiçbir ülke gelişmez. Toprağımız var, yüzde 60 tarım arazisi var, ama bu toprakları suyla buluşturmamız lazım. Toprakların su ile buluşması için su kanallarının bir an önce yapılıp, bölge topraklarına suyun ulaştırılması lazım. Bunun için çalışmamız gerekmektedir. Biz kentteki sivil toplum kuruluşları olarak bu kent için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu yıl ve gelecek yıl temel hedefimiz ayda bir kere fuar yapmayı planlıyoruz. Hükümet tarımsal desteklerle üretimi güçlendirmeli. Biz sivil toplum kuruluşları olarak çiftçilerimize yönelik her türlü desteği vermeye çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kurdelesi kesildikten sonra açılışı yapılan fuar, 30 Nisan'a kadar ziyaretçilere açık olacak. Fuarın açılışına Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır OSB Başkanı Mustafa Fidan, Diyarbakır Ziraat Odalar Birliği Başkanı Cevat Delil, Duhok Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Hameet Mecid Rebethki ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı. - DİYARBAKIR