130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok

Güncelleme:
Adalet Bakanlığı, 2024'te toplam 129 milyon TL gelir elde eden ve 2025'te 170 milyon TL'ye yaklaşması beklenen sekiz noterlik için başvuru sürecini başlattı. Buna rağmen bazı bölgelerde noterliklere talip çıkmıyor. Özellikle Erzurum Yedinci Noterliği için yapılan beşinci ilana da yine başvuru gelmedi.

  • Adalet Bakanlığı, 2024'te toplam 129 milyon TL'nin üzerinde gelir elde eden sekiz noterlik için başvuru sürecini başlattı.
  • Bu noterliklerin 2025'te gelirlerinin yeniden değerleme oranlarıyla 170 milyon TL'ye yaklaşması bekleniyor.
  • Erzurum Yedinci Noterliği için beşinci kez ilana çıkılmasına rağmen başvuru yapılmadı.

Adalet Bakanlığı, gayrisafi geliri 129 milyon lirayı aşan ve yeni yılda 170 milyon liraya yaklaşması beklenen sekiz noterlik için başvuru sürecini başlattı. Ancak özellikle bazı bölgelerde yüksek kazanca rağmen noterliklere talip çıkmaması dikkat çekiyor.

Türkiye'de noterliklerde yaş haddinden doğan boşalmalar yeni bir tartışmayı gündeme getirdi. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, gelir potansiyeli oldukça yüksek olan sekiz noterlik için başvuru sürecinin başladığını duyurdu. 2024 yılında toplam 129 milyon TL'nin üzerinde gelir elde eden bu noterliklerin, yeni yılda yeniden değerleme oranlarıyla 170 milyon TL'ye yaklaşması bekleniyor.

BAŞVURULAR SADECE İNTERNETTEN YAPILACAK

Bakanlık;

  • Büyükçekmece 6. Noterliği
  • Beyoğlu 20. ve 35. Noterlikleri
  • İskenderun 1. Noterliği
  • İstanbul 39. Noterliği
  • Şanlıurfa 5. Noterliği
  • Soma 2. Noterliği
  • Yalova 2. Noterliği

için başvuruların açıldığını duyurdu.

Başvurular yalnızca www.vatandas.uyap.gov.tr üzerinden, güvenli elektronik imza, e-Devlet veya mobil imza ile yapılacak. Talipler ilan tarihinden itibaren bir ay içinde başvuruda bulunabilecek. Fiziki başvuru yöntemi bu yıl tamamen devre dışı bırakıldı. Başvurudan vazgeçmek isteyenler de aynı platform üzerinden talebini geri çekebilecek. Sürece dair tüm kılavuzlara www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.

ERZURUM YEDİNCİ NOTERLİĞİ YİNE TALİPSİZ

Bakanlığın en çözülemeyen sorunlarından biri ise Erzurum Yedinci Noterliği. Gelir potansiyeline rağmen şehirdeki koşullar nedeniyle bu noterlik için beşinci kez ilana çıkıldı, ancak yine başvuru yapılmadı. Türkiye'nin birçok bölgesinde noterlik için yoğun başvuru olurken Erzurum'daki bu ilgisizlik, Adalet Bakanlığının çözüm bekleyen başlıklarından biri haline geldi.

Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Ekonomi
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme27
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFsp FSP:

Yav öyle bir para olsa millete kaptırırlar mı dalga mı geçiyorsunuz

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıxry2prpdp5:

noterler bende kapatılmalı gereksiz dünyanın parasını alıyorlar Avrupa’da böyle birsey yok

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
