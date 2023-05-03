110 milyonluk lisanslı depoculuk tesisinin temeli atıldı

Bir ilke daha imza atan Denizli Büyükşehir Belediyesi, tarım sektörü önemli bir yatırım olan Denizli Merkez Lisanslı Depoculuk Tesisinin temelini attı. Denizli'ye 110 milyon TL yatırım bedelli toplam 45 bin ton kapasiteli 2 lisanslı depoculuk tesisi kazandıracaklarını müjdeleyen Başkan Zolan, çiftçilerin ürünlerini güvence altına alacak tesislerin Denizli tarımına ve ülke ekonomisine çok büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

Denizli'de hayata geçirdiği kırsal kalkınma projeleri ile üretici ve çiftçilere desteğini sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi, bir ilke daha imza attı. Denizli Büyükşehir Belediyesi, kente kazandırılacak 25 bin ton kapasiteli Denizli Merkez Lisanslı Depoculuk Tesisinin temelini attı. Tavas makası Cankurtaran mevkiinde düzenlenen programa Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, ilçe belediye başkanları, çiftçiler, muhtarlar ve davetliler katıldı.

"Hizmet destanları yazdık"

Temel atma töreninde konuşan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli'de uzun süredir arzu edilen ve önemli bir ihtiyaca yanıt verecek lisanslı depoculuk tesisinin temelini attıklarını kaydetti. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman üreticilerin yanında olduklarını, bugüne kadar 50'yi aşkın kalemde çiftçilere destek verdiklerini belirten Başkan Osman Zolan, "2014'ten bugüne Cumhurbaşkanımızın desteğiyle, bakanlarımızla, milletvekillerimizle, teşkilatımızla, tüm kurumlarımızla el ele vererek hizmet destanları yazdık" ifadelerini kullandı.

Hububat ürünlerinin emniyetli ve sağlıklı koşullarda depolanmasının ülkeler için vazgeçilmez olduğunu detaylı bir şekilde anlatarak lisanslı depoculuğun önemine değinen Başkan Osman Zolan, "Ne kadar çok lisanslı depolama tesisi kurabilirsek ülkemizin geleceğine de o kadar güvenle bakabiliriz. Bu tesisler, ülkemizin geleceği, gıda güvenliği ve çiftçilerimizin daha fazla kazanması adına güzel bir yatırım" diye konuştu.

"Tesisler uzun yıllar Denizli'ye hizmet edecek"

Denizli'nin coğrafi olarak geniş bir kent olduğunu, lisanslı depoculuğun kentte daha verimli yapılabilmesi ve nakliye sıkıntılarının yaşanmaması için biri Çivril ilçesinde olmak üzere iki noktada DTB işbirliğiyle lisanslı depoculuk tesisi yatırımı hayata geçirdiklerini belirten Başkan Zolan, "Çivril ilçemizdeki tesisimizin de temelini attık. Bu tesisiler çok uzun yıllar şehrimize, çiftçilerimize hizmet edecek. Bu iki tesisin toplam maliyeti 110 milyon TL. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak biz bu yatırımın 60 milyon TL'sini karşılıyoruz" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tarım ve hayvancılıkta devasa destekleri olduğunu ifade eden Başkan Zolan, kendilerinin de Büyükşehir Belediyesi olarak üreticilere katkı sağlamaya çalıştıklarını vurgulayarak, "Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Allah'ım bu tesisimizin açılışını yapmayı da bizlere nasip etsin. Şehrimize, ülkemize, çiftçimize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi. - DENİZLİ