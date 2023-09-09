10. Bursa Textile Show Fuarı yaklaşık 70 ülkeden alıcıları firmalarla buluşturdu

Türkiye'de tekstil sektörünün en önemli buluşmalarından olan ve yılda iki kez gerçekleştirilen Bursa Textile Show Fuarı'nın 10'uncusu sona erdi.

Türkiye'de tekstil sektörünün en önemli buluşmalarından olan ve yılda iki kez gerçekleştirilen Bursa Textile Show Fuarı'nın 10'uncusu sona erdi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasından (BTSO) yapılan açıklamaya göre, BTSO öncülüğünde 5-7 Eylül'de 180'e yakın firmanın katılımıyla yerli ve yabancı iş profesyonellerini Bursa'da buluşturan organizasyon, trend alanı ve ilham verici seminerlerle birçok yeniliğe ev sahipliği yaptı.

Yaklaşık 70 ülkeden ziyaretçilerin katıldığı, 2023-2024 sonbahar-kış giysilik kumaş koleksiyonlarını yerli ve yabancı iş profesyonellerinin beğenisine sunan fuar, Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde 4 holde, toplam 10 bin metrekare alanda gerçekleştirildi.

Sektörün marka buluşmasında, yurt dışından nitelikli alıcılar Bursalı firmalarla işbirliği masasında bir araya geldi. BTSO ve Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) ortaklığında KFA Fuarcılık şirketinin çalışmaları kapsamında Avrupa, Afrika ve Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere dünyanın farklı coğrafyalarından gelen yabancı alıcılar, fuarda stant açan firmalarla önemli iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

Fuarda ayrıca Ticaret Bakanlığının UR-GE projeleri kapsamında B2B organizasyonu düzenledi. Türk tekstil üreticilerini dünyanın dört bir yanından alıcılarla buluşturan fuar ile "sektörün kalbi" 3 gün boyunca Bursa Textile Show'da attı. Fuarı yerli ve yabancı 7 bini aşkın iş profesyoneli ziyaret etti.

Organizasyonda ilham verici seminerler de yoğun ilgi gördü. Fuar boyunca moda endüstrisinde önemli bir deneyime sahip olan WGSN Mindset Direktörü Kim Mannino WGSN sonbahar-kış 2024-2025 kumaş trendleri, AIT yapay zeka geliştiricisi Çilem Afacan moda ve tekstil endüstrisindeki dijital dönüşüm, Lenzing Türkiye İş Geliştirme Bölüm Müdürü İlkşen Dedeoğlu Demiray tekstilde sürdürülebilirlik için çözüm önerileri ile Türk Patent Endüstrisinden gayrimenkul uzmanlık asistanı Muhammet Tunça tasarım tescil süreçleri konularında seminer verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, tekstil sektöründe büyük tecrübeye sahip Bursa'nın ihracat pazarlarında güçlü performansını sürdürdüğünü vurguladı.

BTSO olarak tekstil sektöründe daha fazla markanın küresel ligde yer alması gerektiğini, bunun da sektördeki ihracatçı sayısının artmasından geçtiğini belirten Kuş, "Bursa Textile Show Fuarı'mızın amacı sektör temsilcilerimizin dünyaya açılmasını sağlamak. KFA Fuarcılık şirketimizin organizasyon tecrübesiyle fuarımız çıtasını artırmayı sürdürüyor. Fuarlar firmalarımızın kendini dünyaya göstermesi açısından önemli. Bu fuarımızla dünyanın farklı coğrafyalarından alıcıları Bursa'da ağırladık. Fuarda yapılan iş görüşmelerin önümüzdeki dönemde ihracata daha fazla yansıyacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

"Dünya modasını sürdüren büyük markaların tüm alıcılarının geldiği bir organizasyon"

Belçika'dan gelen sektör temsilcisi Maes Lena da ilk kez katıldığı fuarın firması için oldukça verimli geçtiğini aktardı.

Bursa'da firmalarla yeni işbirlikleri yapacağına inandığını kaydeden Lena, gelecek yıl da fuara gelmek istediğini bildirdi.

Rusya'dan gelen Nadezhda Dronova, Türkiye'den birçok firmayla işbirliği yaptığını, Bursa Textile Show Fuarı sayesinde yeni firmalarla tanıştığını ifade etti.

Fuarda güzel bir atmosferin olduğuna değinen Dronova, "Fuarın enerjisi çok yüksek. Geniş kapsamlı bir organizasyona imza atılmış." değerlendirmesinde bulundu.

Kahire Ticaret Odası Hazır Giyim ve Ev Tekstili Komite Başkanı Mohammed Elsalam, Bursa Textile Show Fuarı'na birçok kez katıldığını belirterek, "Bursa tekstilde dünya kalitesinde markalara sahip. Bursa Textile Show Fuarı dünya kalitesinde bir organizasyon. Burada bulunmaktan dolayı memnunum." açıklamasını yaptı.

Fuarda ürünlerini sergileyen firma temsilcilerinden Murat Salkım ise fuarların firmanın dünyaya açılmasında bir fırsat olduğuna işaret ederek, her geçen sene bu organizasyonun kalitesinin yükseldiğine dikkati çekti.

Cemil Tunca, oldukça yoğun geçen fuarda özellikle Avrupa ülkeleri ve Rusya'dan alıcılarla verimli iş görüşmeleri yaptıkları bilgisini verdi.

Sait Yılmaz her sene Bursa Textile Show Fuarı'na stantlı katılım sağladıklarını aktararak, "Üretici firmaların olması sebebiyle bu fuar sektör için oldukça faydalı. Trend alanları, seminerler, hollerin büyüklüğü ve fuarın 3 gün olması çok iyi. Bursa Textile Show, gerçek trendi ve dünya modasını sürdüren büyük markaların tüm alıcılarının geldiği bir organizasyon. Bu bakımdan Bursa dünya trendlerini belirlemede önemli rol oynuyor." görüşünü iletti.

Engin Sarıkaya da Bursa tekstil sanayisinin dünyaya açılması için fuarın önemli bir misyon üstlendiğini belirterek, "Bu fuar sayesinde şimdiye kadar birçok firma ilk ihracatını yaptı. Çok sayıda firma dış ticaret operasyonlarını bu fuarla güçlendirdi." açıklamasında bulundu.

Tekstil sektörünün buluşması Bursa Textile Show Fuarı'nın 11'incisi, 13-15 Şubat 2024'te Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapılacak.