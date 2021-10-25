Yusufeli Barajı suları altında kalacak olan Çevreli köyünün alt yapı çalışmaları tamamlandı

YUSUFELİ, ARTVİN (İHA) - DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Yusufeli Barajı nedeniyle sular altında kalacak olan Çevreli köyünün alt yapı çalışmaları tamamlandığını ifade etti.

Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde, tamamlandığında Türkiye'nin en yükseği barajı olma özelliği taşıyacak olan Yusufeli Barajı'nın suları altında kalacak ilçe merkezinin ve 14 köyün taşınacağı yeni yerleşim yerindeki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Yeni ilçenin yanı sıra baraj gölü suları altında 5 köy tamamen ve 14 köy de kısmen etkirken, 7 adet köy için yeni yerleşim yerleri inşa ediliyor. Tamamlandığında ülkemizin en yüksek barajı olacak olan Yusufeli Barajının göl sahasında kalacak olan Yusufeli İlçesi Yeni Yerleşim Yerinde modern bir ilçe olarak inşa edilmekte olduğunu açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "33 km olan Yusufeli Barajı göl alanından 5 köy tamamen ve 14 köy de kısmen etkilenmektedir. Yusufeli Barajı gölünden etkilenen 7 adet köy için yeni yerleşim yerleri inşa edilmektedir. Bunlardan Çevreli Köyü için tespit edilen yeni yerleşim yerinde gerekli altyapı çalışmaları tamamlanmıştır. Çevreli Köyü Yeni Yerleşim Yerinde hak sahipleri için 83 adet konut ve 1 adet Ticaret Merkezi inşa edilmektedir. İşin fiziksel gerçekleşmesi yüzde 59 seviyesindedir" dedi. - ARTVİN