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Vodafone Türkiye İcra Kurulu'na yeni üye

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Vodafone Türkiye İcra Kurulu'na yeni üye

Vodafone Türkiye IT İş Biriminden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine Ayşegül Arıcan Şeker getirildi.

Vodafone Türkiye IT İş Biriminden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine Ayşegül Arıcan Şeker getirildi. Şeker, şirketin bilgi işlem altyapısının yönetilmesinden sorumlu olacak.

Vodafone Türkiye üst yönetiminde yeni bir atama gerçekleşti. Şirketin IT İş Biriminden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı pozisyonuna 11 Ekim 2021 itibarıyla geçerli olmak üzere Ayşegül Arıcan Şeker atandı. Vodafone Türkiye İcra Kurulu'ndaki dördüncü kadın yönetici olan Şeker, yeni görevinde şirketin bilgi işlem altyapısının yönetilmesinden sorumlu olacak.

Verilen bilgiye göre, kariyerine Yapı Kredi Bankası'nda Analist ve Yazılım Geliştirici olarak başlayan Ayşegül Arıcan Şeker, Akbank ve ING Bank gibi bankacılık sektörünün önde gelen kurumlarında çalıştı. 28 yılı aşan teknoloji kariyeri boyunca başarılı sonuçlara liderlik eden Şeker, son görevlerinden ING Bank'ta Dijital Kanallar, Ödeme Sistemleri, Kurumsal Veri Yönetimi ve İnovasyon Lab'dan Sorumlu Uygulama Geliştirme Direktörü olarak çalıştı. Operatöre katılmadan önce görev aldığı Akbank'ta ise Teknoloji, Strateji, Yönetişim ve Veri Teknolojilerinden Sorumlu Bölüm Başkanı olarak görev yaptı. - İSTANBUL

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Haber: Vodafone Türkiye İcra Kurulu'na yeni üye - Haberler Ekonomi
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