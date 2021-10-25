Tümbüldek'e yatay termal köy

BURSA (İHA) - Şifalı suları olmasına rağmen gelişmiş termal tesisleri bulunmayan Tümbüldek kaplıcalarına talip çıktı.

Bursa'nın yeni termal cazibe bölgesi olma yolunda ilerleyen Mustafakemalpaşa ilçesindeki Tümbüldek kaplıcıları için ilk adım atıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Tümbüldek'e yakınlığı ile ön plana çıkan Derekadı Mahallesi'ne otel yatırımı için yaptığı çağrıya Bursa'dan cevap geldi. Yerli ve yabancı yatırımcılara yönelik olarak 30 Temmuzda yapılan ihalenin başvuru süreci 15 Eylülde sona ererken, geçtiğimiz hafta da müzakere toplantısı düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın iştirakiyle düzenlenen toplantıda,

'Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesi 2021/1' kapsamında Tümbüldek bölgesinin de aralarında bulunduğu 10 kamu taşınmazı için firmalardan teklif alındı.

Plan kararı 'turizm tesis alanı' olarak geçen ve arazi tahsis süresi 49 yıl olarak belirlenen ihaleye, Mustafakemalpaşa OSB'de de sentetik iplik üzerine bir yatırımı bulunan Harput Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Etkeser talip oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yatırım sözleşmesini imzalanırken, proje kapsamında bölgeye

100 civarında 1.5 katlı taş-ahşap evlerin yer aldığı 'yatay termal köy' yapılacağı öğrenildi.

Doğaya uygun olarak projelendirilecek yatırım öncesi 1/5000 ve 1/1000'lik imar planları yapılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesi 2021-1'e göre; tahsise konu 1 ve 2 nolu özel parseller Derekadı Mahallesi'ne kayıtlı 1.053.800 m yüzölçümlü orman niteliğinde olan 108 ada 92 nolu parsel içerisinde kalıyor. - BURSA

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