TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik:

MERSİN (İHA) - TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sürü büyütme ve yenileme desteğinin 100 liradan 125 liraya, çoban istihdam desteğinin 5 bin liradan 6 bin liraya yükseltildiğini hatırlatarak, "Bu müjdeler şüphesiz küçükbaş hayvancılığımızın daha ileri noktalara taşınmasında etkili olacaktır" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Mersin'de Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğince düzenlenen etkinlikte koyun keçi yetiştiricilerini sevindirecek müjdeler vermesinin ardından Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Nihat Çelik (TÜDKİYEB) açıklamalarda bulundu. Çelik, Bakan Pakdemirli'nin koyun keçi yetiştiricilerini bir kez daha mutlu edecek müjdeler verdiğini belirterek, "Bakanımız Mersin'de sürü büyütme ve yenileme desteğini yüzde 25 artırarak 125 liraya, çoban istihdamı desteğini de yüzde 20 artırarak 6 bin liraya yükselttiği müjdelerini vermiştir. Bu müjdeler şüphesiz küçükbaş hayvancılığımızın daha ileri noktalara taşınmasında etkili olacaktır. Dolayısıyla sektörümüzün gelişmesi ve belirlenen hedeflere ulaşma adına bakanımızın verdiği destekler için yetiştiricilerimiz adına kendisine teşekkür ediyoruz" dedi.

"Çoban konusunda istihdam desteğinin artırılması muhakkak ki sektörün büyümesine olumlu yansıyacaktır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2023 yılı için belirlenen nüfus başına bir küçükbaş hedefine ulaşmanın yolunun bu tür desteklerden geçtiğini vurgulayan Çelik, "Cumhurbaşkanımız ve bakanımız küçükbaş hayvancılığı destekleme noktasında bizleri sevindiren kararlara imza atmaya devam ediyorlar. Bu manada sürü büyütme ve yenileme desteği ile en önemli sorunumuz olan çoban konusunda istihdam desteğinin artırılması muhakkak ki sektörün büyümesine olumlu yansıyacaktır. Devletimizce verilen bu tür desteklerin karşılığında inanıyorum ki yetiştiricilerimiz daha çok üretecek ve özellikle Avrupa'da birinci sıradaki yerimizi koruyarak ülkemize katma değer sağlamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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