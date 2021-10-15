TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik: 'Sürü büyütme ve yenileme desteği 100 liradan 125 liraya, çoban istihdam desteği 5 bin liradan 6 bin liraya yükseltildi' - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik: "Sürü büyütme ve yenileme desteği 100 liradan 125 liraya, çoban istihdam desteği 5 bin liradan 6 bin liraya yükseltildi"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik:

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sürü büyütme ve yenileme desteğinin 100 liradan 125 liraya, çoban istihdam desteğinin 5 bin liradan 6 bin liraya yükseltildiğini hatırlatarak, "Bu müjdeler şüphesiz küçükbaş hayvancılığımızın daha ileri noktalara...

MERSİN (İHA) - TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sürü büyütme ve yenileme desteğinin 100 liradan 125 liraya, çoban istihdam desteğinin 5 bin liradan 6 bin liraya yükseltildiğini hatırlatarak, "Bu müjdeler şüphesiz küçükbaş hayvancılığımızın daha ileri noktalara taşınmasında etkili olacaktır" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Mersin'de Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğince düzenlenen etkinlikte koyun keçi yetiştiricilerini sevindirecek müjdeler vermesinin ardından Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Nihat Çelik (TÜDKİYEB) açıklamalarda bulundu. Çelik, Bakan Pakdemirli'nin koyun keçi yetiştiricilerini bir kez daha mutlu edecek müjdeler verdiğini belirterek, "Bakanımız Mersin'de sürü büyütme ve yenileme desteğini yüzde 25 artırarak 125 liraya, çoban istihdamı desteğini de yüzde 20 artırarak 6 bin liraya yükselttiği müjdelerini vermiştir. Bu müjdeler şüphesiz küçükbaş hayvancılığımızın daha ileri noktalara taşınmasında etkili olacaktır. Dolayısıyla sektörümüzün gelişmesi ve belirlenen hedeflere ulaşma adına bakanımızın verdiği destekler için yetiştiricilerimiz adına kendisine teşekkür ediyoruz" dedi.

"Çoban konusunda istihdam desteğinin artırılması muhakkak ki sektörün büyümesine olumlu yansıyacaktır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2023 yılı için belirlenen nüfus başına bir küçükbaş hedefine ulaşmanın yolunun bu tür desteklerden geçtiğini vurgulayan Çelik, "Cumhurbaşkanımız ve bakanımız küçükbaş hayvancılığı destekleme noktasında bizleri sevindiren kararlara imza atmaya devam ediyorlar. Bu manada sürü büyütme ve yenileme desteği ile en önemli sorunumuz olan çoban konusunda istihdam desteğinin artırılması muhakkak ki sektörün büyümesine olumlu yansıyacaktır. Devletimizce verilen bu tür desteklerin karşılığında inanıyorum ki yetiştiricilerimiz daha çok üretecek ve özellikle Avrupa'da birinci sıradaki yerimizi koruyarak ülkemize katma değer sağlamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
Türkiye'nin en büyük seramik fabrikası Aydın'da açılıyor: 4 bin kişiyi istihdam sağlanacak

Türkiye'nin en büyük seramik fabrikası Aydın'da açılıyor: 4 bin kişiyi istihdam sağlanacak
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Numan Kurtulmuş Binali Yıldırım Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tolga Akış Demet Akalın Amelia Hamlin Burak Özçivit
Spor Cristiano Mesut Özil Stefan Kuntz Lewis Hamilton Fernando Alonso
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Adnan Menderes
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik: 'Sürü büyütme ve yenileme desteği 100 liradan 125 liraya, çoban istihdam desteği 5 bin liradan 6 bin liraya yükseltildi' - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 10:30:39. #1.17#