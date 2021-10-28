TİM BAŞKANI GÜLLE: İHRACAT CUMHURİYET'İN EN BÜYÜK SONUCUDUR

İSTANBUL (DHA) - ? 29 Ekim Cumhuriyet'in 98'inci yıldönümü nedeniyle İstanbul Ayvansaray Üniversitesi'nin düzenlediği törende gençlerle bir araya gelen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, 'Cumhuriyet bir karakter, hepimizin ortak değeridir. Bu değer içerisinde yeşillendik, büyüdük, geliştik. Bu ülke için kanlarını döken başta Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarının ve tüm şehitlerimizin aziz hatırası önünde saygıyla eğliyorum. İhracat ülke için Cumhuriyet'in en büyük sonucudur, başarımızın skorudur. Terimizin son damlasına kadar çalışmaya devam edeceğiz' dedi.

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, 29 Ekim Cumhuriyet'in 98'inci yıldönümü kapsamında 'Cumhuriyet ve İhracat' konulu bir panel düzenledi. TİM Başkanı İsmail Gülle'nin konuşmacı olduğu panelin moderatörlüğünü Rektör Prof. Dr. Emre Alkin yaptı.

Üniversitenin Kazlıçeşme Kampüsü'nde gerçekleşen etkinliğe İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Nihat Kırmızı, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

'İHRACAT BAĞIMSIZLIK ADINA YAPILAN SAVAŞIN ADIYDI'

Gençlerle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi bir araya gelmekten dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden İsmail Gülle, 'Gençlerle hem Cumhuriyet'i hem de ihracatı konuştuk. İhracat bağımsızlık adına yapılan savaşın adıydı. O günkü mücadeleyi ihracatımızdaki başarılarımızla taçlandırıyoruz. İhracatçı hedefimiz 2018 yılında 60 bin civarındaydı. Bugün ihracatçımız 100 bine ulaştı. Bunu 5 yıl içerisinde 130 binlere, 10 yıl içerisinde de 300 bine çıkartma arzusundayız. İhracatı bir milli mesele haline getirmek istiyoruz. İhracatımız 1923 yılında 50 milyon dolardı. Bugün ise 220 milyar dolara gidiyor. Dünya ticaretinden aldığımız pay da katlanarak gidiyor. 2020 yılında dünya ticaretinden aldığımız 1000'de yarım pay, bugün yüzde 1'i aşmış durumda. Büyütmek ise bizlerin elindedir. İnşallah 1,5'e getirdiğimizde çok önemli bir noktaya getirdiğimizi göreceğiz' dedi.

Gülle, 'Cumhuriyet bir karakter, hepimizin ortak değeridir. Bu değer içerisinde yeşillendik, büyüdük, geliştik. Bize bunu yaşatanlara ne kadar teşekkür etsek, minnet duysak karşılığını veremeyiz. Bu ülke için kanlarını döken başta Atatürk olmak üzere ve silah arkadaşlarının, tüm şehitlerimizin aziz hatırası önünde saygıyla eğliyorum. İhracat ülke için Cumhuriyet'in en büyük sonucudur, başarımızın skorudur' diye konuştu.

PROF. DR. EMRE ALKİN: 'YAŞASIN CUMHURİYET'

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin ise 1923-1929 yılları arasını kapsayan kuruluş döneminde öne çıkan unsurları ve yapılan işleri özetlediği konuşmasında, Atatürk'ün ekonomiye yönelik sözlerinden örnekler verdi. Prof. Dr. Emre Alkin şu ifadeleri kullandı: ' Atatürk 'Devlet ve fert herhangi bir iktisadi işte birbirine rakip olamaz, tam tersi tamamlarlar' diyor. 'Bizim takip ettiğimiz devletçilik, ferdi mesai ve faaliyeti esas tutmakla beraber mümkün olduğu kadar, az zaman içinde milleti refaha eriştirmek için milletin menfaatleri doğrultusunda bilhassa iktisadi sahada fiilen ilgilenir hale getirmektir' diyor. Yani üreticinin yanında olmak. 'Dolayısıyla ekonomi pazar ekonomisinin kurallarına göre işletilmeli, pazarları denetlerken, yönlendirirken veya doğrudan endüstri ya da ticaret faaliyeti yaparken devletin pazar ekonomisi kurallarına uyması gerekmektedir', bu sözler 1923 yılında söyleniyor. Bugün Türkiye'nin ayakta kalmasını sağlayan kuruluş dönemi ekonomi hamlelerini bizatihi Atatürk'ün kaleminden size hatırlatmış oldum. Ulu önder Atatürk ve çalışma arkadaşlarının aziz hatırları önünde hem saygıyla hem minnetle eğiliyorum ve yaşasın Cumhuriyet diyorum.'