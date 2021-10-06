Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 718 lira, en düşük 431 lira 47 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,4 artarak 349 milyon 794 bin 132 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 09.00, 10.00 ve 16.00-20.00 saatlerinde 718 lira, en düşük saat 00.00'da 431 lira 47 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 605 lira 53 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 607 lira 47 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 715 lira, en düşük 448 lira 18 kuruştan işlem gördü.