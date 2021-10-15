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Son dakika haberleri: Bakan Varank, Tokat'ta "Çamurdan Elektrik Üretimi Tesisi"ni açtı (1) Açıklaması

AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberleri: Bakan Varank, Tokat'ta

Bir son dakika haberine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yap-işlet-devret modeliyle 100 milyon liranın üzerinde yatırımla gerçekleşen "Çamurdan Elektrik Üretimi Tesisi" sayesinde, atık çamurundan elektrik üretilerek temiz enerji elde edildiğini belirterek, "Gazlaştırma ve doğrudan yakma teknolojisinin aynı...

TOKAT (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yap-işlet-devret modeliyle 100 milyon liranın üzerinde yatırımla gerçekleşen "Çamurdan Elektrik Üretimi Tesisi" sayesinde, atık çamurundan elektrik üretilerek temiz enerji elde edildiğini belirterek, "Gazlaştırma ve doğrudan yakma teknolojisinin aynı tesis içerisinde bulunması bu projeyi Türkiye'de bir ilk yapıyor." dedi.

Bakan Varank, Tokat Belediyesi Çamurdan Elektrik Üretim Tesisi Açılışı ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) İmza Töreni'nde yaptığı konuşmada, Bakanlık ve ilgili kurumlarıyla kentin kalkınması için çalıştıklarını söyledi.

Varank, her zaman çalışmanın, emeğin ve çabanın peşinde olduklarını ifade ederek, "2023, 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda durmak yok yola devam dedik. Yerelde belediyelerimizle, merkezde bakanlıklarımızla milletimizin refahını artıracak işlere odaklandık." diye konuştu.

???????Tokat'ın da değerli yatırımlara ev sahipliği yaptığını dile getiren Varank, yollardan fuar alanlarına, kültür ve sanat projelerinden spor komplekslerine, kentsel dönüşümden otoparklara kadar birçok alanda gerçekleştirilen yatırımları ilgiyle takip ettiklerini bildirdi.

Varank, özellikle yeşil ve sürdürülebilir kalkınmaya yönelik yatırımların kendilerini memnun ettiğini belirterek, Paris İklim Antlaşması'nın onaylanması, Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı'na uyumun bu yöndeki çalışmalar olduğunu anımsattı.

Yeşil kalkınmaya katkı sağlayacak "Çamurdan Elektrik Üretimi Tesisi"nin resmi açılışını gerçekleştirdiklerinin altını çizen Varank, şunları kaydetti:

"Yap-işlet-devret modeliyle 100 milyon liranın üzerinde yatırımla gerçekleşen bu tesis sayesinde, atık çamurundan elektrik üretilerek temiz enerji elde edilmiş olacak. Gazlaştırma ve doğrudan yakma teknolojisinin aynı tesis içinde bulunması bu projeyi Türkiye'de bir ilk konumuna getiriyor. Sadece bu tesisteki atık dönüşümü sayesinde yıllık 25 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanacak. Böylelikle tesisin ülke ekonomisine katkısı 45 milyon lirayı bulacak. Tabii bütün bu faydaların yanında geleceğimizin teminatı gençlerimize temiz bir dünya bırakma yolunda atılmış değerli adımlardan birisi olacak."

"Tokat'ın hak ettiği refaha kavuşması hızlanacak"

Varank, Tokat'ın kültürü, verimli toprakları, doğal kaynakları ve nitelikli insan kaynağıyla büyük bir potansiyele sahip olduğuna dikkati çekerek, kalkınma ajansı vasıtasıyla ildeki gelişmeye açık alanları tespit ettiklerini ve yenilikçi projelerle bunları ekonomiye kazandırdıklarını anlattı.

Bu çalışmalar sonucu tamamlanan 7 projenin açılışını, 1 projenin temel atmasını ve 2 projenin de imza törenini gerçekleştirdiklerini söyleyen Varank, "Turizm, kültür ve istihdam konuları başta olmak üzere birçok önemli konuda gelişimi hedefleyen bu projelerle ilimizin hak ettiği refaha kavuşması daha da hızlanacak." dedi.

Varank, bu kapsamdaki 13,5 milyon lira bütçeli "Akdağ'ın Zirvesinden Kazova'ya Kırsal Turizm Rotası Projesi", 2,5 milyon lira bütçeli "Zinav Gölü Rekreasyon Alanı Projesi" ve 2 milyon lira bütçeli "Bilim Tarihi Müzesi"ne ilişkin bilgi verdi.

Başçiftlik Kayak Tesisi, Sulusokak Kent Meydanı, Osmanpaşa Konağı, Turhal ve Erbaa organize sanayi bölgelerindeki kreşlerin de diğer projeler arasında yer aldığını kaydeden Varank, tüm bu projelerin toplam limitinin yaklaşık 24 milyon lira olduğuna işaret etti.

Varank, ayrıca Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında uygulayacakları 3,7 milyon lira bütçeli 2 projenin de imza törenini gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "Artova'da değerli taşların işlenmesini, Sulusaray'da da kaz yetiştiriciliğini destekleyerek, bu projelerle gençlerin ve kadınların istihdamını artıracağız. Tüm bu projelerle hedefimiz Tokat'ı tarihinde olduğu gibi Anadolu'nun önemli merkezlerinden biri haline getirmek." diye konuştu.

"595 dükkanın yer alacağı proje yakın zamanda tamamlanacak"

Son 19 yılda AK Parti hükümetleri olarak hizmet ve eser siyaseti yaptıklarına dikkati çeken Varank, vatandaşların teveccühüne layık olabilmek için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının zorlu koşullarına rağmen yatırımlara devam ettiklerini vurguladı.

Varank, 2053'e giden yolda büyük ve güçlü Türkiye'nin temellerini atabilmek için belediyelerle müştereken çalışmayı sürdürdüklerini belirterek, bugün gerçekleştirilen yatırımların da Tokat'ın ve ülkenin gelişmesine önemli katkılar sağlayacağını dile getirdi.

Tokat Sanayi Sitelerinin Dönüşümü ve Gelişimi Projesi kapsamında yürüttükleri çalışmalarda da önemli aşamaya geldiklerinin müjdesini veren Varank, "Sanayi sitemizin zemin iyileştirme projesinin Bakanlığımızca incelenmesi tamamlandı. Kasımda ihaleye çıkıp hızlıca yapımına başlıyoruz. 595 dükkanın yer alacağı bu projeyi de yakın zamanda tamamlayarak Tokat'ımıza kazandırmayı hedefliyoruz. Tüm yatırımcılarımıza şimdiden buradan yerlerini ayırmalarını tavsiye ediyorum." ifadesini kullandı.

Varank, şehrin ihtiyaçlarıyla ilgili diğer taleplere yönelik de çalışacaklarını söyledi.

???????(Sürecek)

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Son dakika haberleri: Bakan Varank, Tokat'ta Çamurdan Elektrik Üretimi Tesisi ni açtı (1) Açıklaması

Son dakika haberleri: Bakan Varank, Tokat'ta Çamurdan Elektrik Üretimi Tesisi ni açtı (1) Açıklaması

Son dakika haberleri: Bakan Varank, Tokat'ta Çamurdan Elektrik Üretimi Tesisi ni açtı (1) Açıklaması

Son dakika haberleri: Bakan Varank, Tokat'ta Çamurdan Elektrik Üretimi Tesisi ni açtı (1) Açıklaması

AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi Haberleri
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