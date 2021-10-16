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Son dakika haber... İtalyan kan ürünleri üreticisi Kedrion Türkiye'yi "bölgesel merkez" olarak kullanacak

AA / İbrahim Saykılı - Haberler | Ekonomi

Edinilen son dakika haberine göre Dünyanın önde gelen 5 plazma ürünleri üreticisinden biri olan Kedrion Biopharma, Türkiye'de aktivitesini artırarak, vatandaşlara kolay tedavi imkanı sağlamanın yanı sıra burada ürettiği ürünleri çevre ülkelere de ihraç etmeyi hedefliyor.

Dünyanın önde gelen 5 plazma ürünleri üreticisinden biri olan Kedrion Biopharma, Türkiye'de aktivitesini artırarak, vatandaşlara kolay tedavi imkanı sağlamanın yanı sıra burada ürettiği ürünleri çevre ülkelere de ihraç etmeyi hedefliyor.

Kedrion Biopharma Yönetim Kurulu Üyesi Maria Lina Marcucci, AA muhabirine, firmanın Türkiye'de planladığı faaliyetlere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye'ye uzun zamandır ürün sattıklarını belirten Marcucci, "Türkiye kendi başına önemli bir ülke olmanın yanı sıra diğer ülkelere tedarikte de köprü konumu üstleniyor. Türkiye ile yakın çalışarak, burada ve komşu ülkelerde daha fazla hastaya hizmet sunabiliriz. Bu, Türkiye'nin coğrafi konumunun getirdiği bir avantaj." dedi.

Türkiye'de bu adımları atmayı uzun zamandır düşündükleri bilgisini veren Marcucci, bunun doğru partnerleri buldukları için şu anda gerçekleştiğini söyledi.

"Plazmadan ilaç üretimini burada yapabilmeyi hedefliyoruz"

Gelecekte plazmadan ilaç üretimini içeren süreci bütünüyle Türkiye'de yapabilmeyi hedeflediklerini vurgulayan Marcucci, "Zamanla Türkiye de İtalya gibi bu alanda kendi kendine yeterli hale gelen bir ülke olabilir. Gelecekte belirli güvenlik standartları ve sertifikasyon altında, ülkede kullanılan ürünlerin buradaki donörlerden alınan plazmaların işlenerek üretileceği bir sistem oluşturabiliriz fakat bu zaman alacaktır." diye konuştu.

Marcucci, Kedrion'un dünyada bu alanda faaliyet gösteren ilk 5 firma arasında yer aldığına dikkati çekti.

"Türkiye yalnızca İtalyanlar için değil, herkese cazip bir pazar"

Kedrion Betaphar Genel Müdürü Rıza Ommaty de mevcut durumda ilaçları ithalat şeklinde Türkiye'ye getirip pazarladıklarını belirterek, "Ama mümkün olursa burada üretmeyi düşünüyoruz. Şu anda yatırımlarımız ticarete yönelik fakat bunu üretmeye yönelik hale getirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Kedrion için 3'üncü büyük pazar olduğuna işaret eden Ommaty, "Türkiye genel olarak pazar büyüklüğü bakımından yalnızca İtalyanlar için değil, herkese cazip bir pazar. Herkes bir miktar pay almak istiyor. Biz de mümkünse pazar payımızı yükseltmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Önce ülkenin ihtiyacını karşılayacak, sonra ihracat yapacağız"

Ommaty, Türkiye'deki üretim süreci planlarına ilişkin de "Ya Türkiye'deki plazmanın işlenmesi ya da ABD'den ithal ederek burada işlenmesi söz konusu olabilir. Açıkçası biz planlarımızı, plazmayı ABD'den getirip burada işlemek şeklinde düşündük. Ardından önce ülkenin ihtiyacını karşılayacak, sonra da ihracat yapacağız." dedi.

Ommaty, Kedrion'un yaklaşık 100 ülkede pazarının olduğunu anımsatarak, Türkiye'nin coğrafi bakımdan tam merkezde yer almasının ve nüfus yoğunluğundan dolayı önemli bir tüketiminin olmasının ülkeyi cazip hale getirdiğini söyledi.

Yerli eleman istihdam edecek

Kedrion Biopharma, gelecek döneme ilişkin aktivitelerini İtalya'nın Ankara Büyükelçiliğinde düzenlenen etkinlikte duyurmuştu.

Şirket, Türkiye'deki iştiraki olan Kedrion-Betaphar ile Türkiye ilaç pazarında yer alarak, nadir hastalıklar konusunda geniş tedavi olanakları sunmayı ve çeşitli branşlarda yerli eleman istihdam etmeyi planlıyor.

Şirket merkezi Ankara'da yer alan Kedrion Betaphar'ın, İstanbul'da da bir çalışma ofisi bulunuyor.

Son dakika haber... İtalyan kan ürünleri üreticisi Kedrion Türkiye'yi bölgesel merkez olarak kullanacak

Son dakika haber... İtalyan kan ürünleri üreticisi Kedrion Türkiye'yi bölgesel merkez olarak kullanacak

Son dakika haber... İtalyan kan ürünleri üreticisi Kedrion Türkiye'yi bölgesel merkez olarak kullanacak

Son dakika haber... İtalyan kan ürünleri üreticisi Kedrion Türkiye'yi
AA / İbrahim Saykılı - Ekonomi Haberleri
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