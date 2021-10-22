Kripto para piyasası hareketli günlerden geçiyor. Halka açık bir blok zinciri platformu olan Solana (SOL), anlık $ 202,564 değerine sahip. Son günlerin trend coinlerinden biri olan Solana Coin için araştırmalara yapılmaktadır. Günlük, haftalık, aylık ve 6 aylık SolanaCoin grafiği ve yorumu haberimizde...Peki, Solana Coin (SOL) nedir, ne kadar, kaç dolar? Solano Coin yorum ve grafik! Solana Coin geleceği, yükselir mi düşer mi? | 22 Ekim 2021

SOLANA COİN (SOL) NE KADAR?

1 Solana Coin (SOL) kaç dolar?

Solana Coin (SOL) anlık olarak $ 202,564 değerindedir. (12.05)

1 Solana Coin (SOL) kaç TL?

Solana Coin (SOL) anlık olarak ₺1,955.98 değerindedir. (12.05)

Solana Coin değerleri nelerdir?

Piyasa Değeri: ₺588,406,485,766 ( +6.42% )

Tamamen Seyreltilmiş Piyasa Değeri: ₺985,434,553,189 ( +6.37% )

Hacim: ₺65,767,724,790 ( +11.13% )

Dolaşan Arz: 300,824,608.39 SOL

SOLANA COİN (SOL) YÜKSELİYOR MU, DÜŞÜYOR MU?

Solana Coin (SOL) anlık olarak $ 202,564 değerindedir. (12.05)

Solana Coin (SOL) değeri son 24 saatte 8,26% değer kazanmıştır.

Solana Coin (SOL) son 7 günde 25.53% değer kazanmıştır.

SOLANA COİN (SOL) 1 GÜNLÜK GRAFİĞİ!

Görsel: investing.com

SOLANA COİN (SOL) 1 HAFTALIK GRAFİĞİ!

Görsel: investing.com

SOLANA COİN (SOL) 1 AYLIK GRAFİĞİ!

Görsel: investing.com

SOLANA COİN (SOL) 6 AYLIK GRAFİĞİ!

Görsel: investing.com

SOLANA COİN (SOL) NEDİR?

Solana, halka açık bir blok zinciri platformudur. Açık kaynak kodludur ve merkezi değildir, hisse kanıtı ve tarihin kanıtı kullanılarak elde edilen fikir birliğine sahiptir. Dahili kripto para birimi SOL'dur. Bloomberg, Solana'yı "Ethereum için potansiyel bir uzun vadeli rakip" olarak görüyor.

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