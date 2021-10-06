Samsunlu köylüler defne üretiminden 16,5 milyon TL gelir sağladı - Haberler Ekonomi
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Samsunlu köylüler defne üretiminden 16,5 milyon TL gelir sağladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Samsunlu köylüler defne üretiminden 16,5 milyon TL gelir sağladı

Samsun'da orman köylüleri, 25 bin dekar defne ormanında yıllık yaklaşık 1500 ton üretim yapıp, 16,5 milyon TL gelir sağladı.

BAFRA, SAMSUN (İHA) - Samsun'da orman köylüleri, 25 bin dekar defne ormanında yıllık yaklaşık 1500 ton üretim yapıp, 16,5 milyon TL gelir sağladı.

Samsun'daki orman varlığı 2002 yılında 369 bin 517 hektar iken yüzde 5,4 artarak, 2021 yılında 389 bin 478 hektara yükseldi. 2021 yılında Samsun il sınırları içerisinde bulunan Bafra, Vezirköprü ve Samsun fidanlıklarında 2 milyon 415 bin 900 fidan üretildi. Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ayrıca Samsun'da defne türünün üretimi konusunda yeni bir çalışma dönemine gireceğini açıkladı.

Orman köylüleri defne ormanından 16,5 milyon TL gelir sağladı

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü'nün Samsun ormanlarında defne, kestane, kocayemiş, taflan, sandal, tavşan memesi, menengiç, mavi yemiş, sumak, ahlat, kuşburnu, kızılcık, yemişen, üvez, yabani erik, böğürtlen, ada çayı, dağ nanesi, kekik, kantaron, sıklamen, salep, alıç, yabani elma türleri doğal yayılış gösteriyor. Samsun'da 25 bin dekar defne ormanı mevcut olup, yıllık yaklaşık 1500 ton üretim yapılıyor ve köylüye 16,5 milyon TL gelir sağlanıyor. 2021 yılı içerisinde bölge müdürlüğünün yürürlüğe giren samsun planlarında; defne türü için ayrı bir işletme sınıfı açılmak suretiyle defne türü için üretim ve bakım açısından daha olumlu bir çalışma dönemine geçildiği belirtildi. Ayrıca Samsun'da 40 bin dekar kestane ormanı mevcut olup, yaklaşık 400 ton üretim yapılıyor ve köylüye 2,4 milyon TL gelir sağlanıyor.

Orman köylülerine 5 milyon TL'lik destek

Orman Köylülerinin Kalkındırılması ve Destekleme Projesi kapsamında 1 milyon 971 bin 502 TL ödenekli süt sığırcılığı projesinin yüzde 69'u tamamlandı. 451 bin TL ödenekli Süt Koyunculuğu Projesi'nin yüzde 36'sı tamamlandı. ORKÖY faaliyetleri kapsamında toplam 5 milyon 317 bin 452 TL'lik ödeneğin yüzde 75'i gerçekleşti. 2021 yılında süt sığırcılığı, süt koyunculuğu, üretim geliştirme ve arıcılık olmak üzere 105 aileye toplamda 5 milyon 317 bin 452 TL'lik kredi desteği verilecek.

2021 yılında Samsun'a 87 milyon TL'lik yatırım

Samsun'a 2021 yılı sonuna kadar ağaçlandırma çalışmaları için 5 milyon 457 bin TL, silvikültür çalışmaları için 3 milyon 240 bin 420 TL, üretim çalışmaları için 67 milyon 749 bin 414 TL, yol çalışmaları için 2 milyon 916 bin 500 TL, ORKÖY çalışmaları için 5 milyon 917 bin 452 TL ve fidan üretimi için de 2 milyon 666 bin TL olmak üzere toplam 87 milyon 956 bin 786 TL yatırım yapılacak. - SAMSUN

Samsunlu köylüler defne üretiminden 16,5 milyon TL gelir sağladı

Samsunlu köylüler defne üretiminden 16,5 milyon TL gelir sağladı

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Haber: Samsunlu köylüler defne üretiminden 16,5 milyon TL gelir sağladı - Haberler Ekonomi
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