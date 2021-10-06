PTT'den '12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası' konulu anma pulu ve ilk gün zarfı - Haberler Ekonomi
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PTT'den "12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası" konulu anma pulu ve ilk gün zarfı

AA / Enes Duran - Haberler | Ekonomi
PTT'den

PTT AŞ, "12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası" konulu anma puluyla ilk gün zarfını tedavüle sundu.

İSTANBUL (AA) - PTT AŞ, "12. Ulaştırma ve Haber leşme Şurası" konulu anma puluyla ilk gün zarfını tedavüle sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ulaştırma ve haber leşme sektörünün öncülerinin bir araya geldiği "12. Ulaştırma ve Haber leşme Şurası" konulu 4 değerli anma pulu ve söz konusu pula ait ilk gün zarfı ile tek değerli blok şeklinde hazırlanan anma pulu kullanıma sunuldu.

Söz konusu anma pulu, pula ait 18,5 lira bedelli ilk gün zarfı ile 4 lira bedelli seri numaralı blok pul "www.filateli.gov.tr" internet adresinde, filateli cep uygulamasında ve PTT iş yerlerinde satışa çıktı.

Aynı tarihte "Sirkeci PTT Müdürlüğü Fatih/İstanbul" ve "Atatürk Havalimanı C Terminali Geçici PTT İşyeri Yeşilköy/İstanbul" adreslerinde "12. Ulaştırma ve Haber leşme Şurası 06.10.2021 İstanbul" ibareli ilk gün damgası da kullandırılmaya başlandı.

AA / Enes Duran - Ekonomi Haberleri
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Haber: PTT'den '12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası' konulu anma pulu ve ilk gün zarfı - Haberler Ekonomi
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