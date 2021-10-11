Ordu'da atıl araziler çiftçilere cansuyu oldu - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ordu'da atıl araziler çiftçilere cansuyu oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Ordu'da atıl araziler çiftçilere cansuyu oldu

Ordu'da son 2 yıl içerisinde 10 bin dönüm atıl arazi ekonomiye kazandırıldı.

ORDU (İHA) - Ordu'da son 2 yıl içerisinde 10 bin dönüm atıl arazi ekonomiye kazandırıldı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in özel önem verdiği kırsal kalkınma ve nitelikli tarım çalışmaları kapsamında Ordu'da 10 bin dönüm atıl arazi ekonomiye kazandırıldı. Büyükşehir Belediyesi ve Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen 'Atıl Tarım Arazilerinin Değerlendirilmesi Projesi' ile atıl arazilere ekilen tohumlar ücretsiz dağıtılırken üretilen ürünlerde Ordu Büyükşehir Belediyesi iştiraki ORTAR A.Ş. tarafından satın alınarak üreticilere önemli bir gelir kapısı oluşturuldu.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in gelir getirici projeleri arasında yer alan tarım ve hayvancılık hamlesi her geçen gün büyürken bu çalışmalar kırsalda yaşayan vatandaşlar için de yeni bir umut kapısı oluyor. Kent ekonomisini canlandırmak ve tarımı geliştirmek için projeler üreten Büyükşehir Belediyesi damızlık koyun, damızlık kaz, damızlık manda, Halep keçisi, Pekin ördeği, yarka, örtü altı sebze yetiştiriciliği ve kesme çiçek sektörüne verdiği desteklerin yanı sıra atıl durumdaki arazileri de üretime kazandırıyor.

Üreticinin pazar sorunu ortadan kalktı

Bugüne kadar boş durumdaki 10 bin dönüm atıl araziyi tarıma açan Ordu Büyükşehir Belediyesi, burada ekilecek tohumları da kendisi dağıtıyor. Arazilerin üretime açılması ve tohum desteğiyle yetinmeyen Büyükşehir Belediyesi hasat edilen ürünleri de satın alarak sürdürebilirliğine katkı sağlıyor.

Proje kapsamında atıl arazilerde uygulanmak amacıyla fındık tarımının daha az yapıldığı Akkuş ve Mesudiye başta olmak üzere 19 ilçede üreticilere dağıtılan yeşil mercimek, siyez unu ve nohutlar ORTAR A.Ş. tarafından satın alınarak üreticilerin pazar sorunu da ortadan kaldırılıyor.

Ordu'nun ürünleri tüm Türkiye'de rağbet görüyor

Atıl arazilerde üretilen ve Ordu'da satışına başlanan ürünler ayrıca www.orduorganikpazar.com ve de 7 sanal mağaza üzerinden alıcılarla buluşuyor. ORTAR A.Ş'nin Web ve Sosyal Medya üzerinden tanıtımını yaptığı ürünler diğer illerde yaşayan gıda toptancılarının da ilgisini çekiyor. Bu sayede ürünlerin kalitesini bizzat gören birçok alıcı direk üreticiler ile temasa geçerek ürünlerin bazı ilçelerde hızlıca tükenmesini sağlayarak üreticilere önemli bir gelir kaynağı oluşturuyor. - ORDU

Ordu'da atıl araziler çiftçilere cansuyu oldu

Ordu'da atıl araziler çiftçilere cansuyu oldu

Ordu'da atıl araziler çiftçilere cansuyu oldu

Ordu'da atıl araziler çiftçilere cansuyu oldu

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
Tarlada 4, markette 25 lira! Çeltik üreticisi fiyatlardan bir hayli dertli

Tarlada 4, markette 25 lira! Çeltik üreticisi fiyatlardan bir hayli dertli
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlüt Çavuşoğlu Rüya Tabirleri Recep Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli
Magazin Pınar Deniz Seda Sayan Burak Sergen
Spor Caner Erkin Ferdi Kadıoğlu Ozan Tufan
Tüm Haberler Hava Durumu Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Stefan Kuntz Mehmet Akif Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ordu'da atıl araziler çiftçilere cansuyu oldu - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 14:00:03. #1.13#