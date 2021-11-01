LPG'ye gelen zam nedeniyle akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), LPG oto gazın litre fiyatına 49 kuruş zam geldiğini duyurdu. Bu gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıyacak zamlarla birlikte, İstanbul'da 6.14 liradan satılan oto gazın fiyatı 6.63'ye yükselecek. Öte yandan Ankara'da 6.17'den 6.66'ya, İzmir'de ise 6.03'ten 6.52'ye çıkacak.

VATANDAŞLAR AKARYAKIT İSTASYONLARINA AKIN ETTİ

Bu geceden itibaren LPG oto gazın litre fiyatına zam geleceğini öğrenen vatandaşlar, akaryakıt istasyonlarına akın ettiler. İstasyonlardan yola kadar uzanan metrelerce uzunluktaki araç kuyruklarının görüntüleri sosyal medyada da paylaşıldı.

EKİM AYINDA LPG'YE 93 KURUŞ ZAM GELDİ

Ekim ayında LPG'ye 93, motorine 87, benzine ise 84 kuruş zam geldi. LPG'ye bugün gelen 49 kuruşluk zamla son 30 gün içerisinde gelen zam miktarı 1.42 liraya çıktı. Zamlar sonrası İstanbul'da benzinin litresi 8.41'e, motorinin litresi ise 8.19'dan satılıyor. Bugün gelen zamla birlikte LPG'nin litresi ise 6.63'e yükseldi.

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