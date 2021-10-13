SİVAS (İHA) - Kenevir umut oldu, ilk hasat gerçekleştirildi

Sivas'ta bu yıl ilk kez 200 dekar alanda ekimi yapılan kenevirlerin hasadı gerçekleştirildi

SİVAS - Sivas'ta ilk kez, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi desteği ile 6 sözleşmeli üretici tarafından 200 dekar alanda ekimi gerçekleştirilen kenevirlerin hasadı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Sivas geçtiğimiz yıl kenevir üretim izni verilen 20 il arasına alınmıştı. Konuyla ilgili Sivas Valiliği tarafından başlatılan çalışmalar sonuç verdi. İlk etapta üretilen kenevirleri satın alma garantisi veren iş adamı Muharrem Atmaca ile 6 üretici arasında alım garantili sözleşme imzalandı. Sivas'ta kenevir üretimini destekleyen iş adamı aynı zamanda ürünün endüstriye dönüştürülmesi için bir fabrika inşa etmeye başladı. Öte yandan kenevir hasadında kullanılmak üzere makinelerin geliştirilmesi içinde çalışma başlatıldı.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi desteği ile 200 dekar alanda ekim gerçekleştirildi. Hasat olgunluğuna ulaşan ilk kenevir bitkileri bugün düzenlenen programla hasat edildi. İlk hasat Türkiye'de geliştirilen özel makinelerle gerçekleştirildi. Hasat etkinliğine Sivas Valisi Salih Ayhan, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, Sivas İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tolga Karaköy, projeyi destekleyen iş adamı Muharrem Atmaca ve sözleşmeli üreticiler katıldı.

Kenevir, Sivas için önem arz ediyor

Hasat öncesi açıklama yapan Sivas Valisi Salih Ayhan, "İlimiz açısından çok büyük önem arz eden bir ürünün hasadını gerçekleştiriyoruz. Üreten çiftçi gelişen Sivas vizyonumuz kapsamında maksadımız üretim çeşitliliğimizi arttırmak, üretim miktarımızı artırmak, sözleşmeli çiftçi modelini yaygınlaştırmak ve tarımsal AR-GE çalışmalarını yaygınlaştırmak. Bu dört anlayışa en çok uyan ürünlerden bir tanesi kenevir. Sivas Kenevir ekim izni alan 20. İl. Sayın Cumhurbaşkanımızın Sivas ziyareti sırasında verdiği talimat ile Sivas'a kenevir ekim izni verildi. Planlama, ekim, bakım aşamaları ve ardından da hasat aşamasındayız." dedi.

200 dekar alanda üretildi

Ayhan bu yıl ilk kez 200 dekar alanda üretim gerçekleştirildiğini belirterek, "Kenevirin hakikaten bir çok faydası var. Endüstriyel özellikleri olan, katma değeri çok yüksek bir ürün. İlimizin toprak yapısına da uygun. İlk ekimle bir çok çeşidinin ilimizde üretilebileceğini gördük. İlimizde bu yıl ilk kez 200 dekar alanda ekim gerçekleştirildi. Ekim, bakım ve hasat tecrübemiz dahi yoktu. Çünkü yeni ve yeni ekim izni alınan bir bitki. Hasatla birlikte sanayisi de gelişmeye başladı. Buna uygun makine ve ekipmanlarda tanzim edilmeye başladı. Eksikliklerimizi de görmüş olduk. Desteklerle birkaç yıl içerisinde Sivas'ta çok daha geniş alanlarda kenevir ekimini yaygınlaştırarak, ilimize katma değer oluşturmayı hep birlikte sağlayacağız." dedi.

Önümüzdeki yıl bin dekarda üretilecek

Vali Ayhan önümüzdeki yıl kenevir üretim sahasını bin dekara çıkartmak istediklerini vurgulayarak, "Bu yıl 200 dekar alanda ekim gerçekleştirildi. Eksiklerimizi görmüş olduk. Önümüzdeki yıl mümkünse bin dekar alanda ekimini yaparak daha gazla AR-GE ile eksiklerimizi daha yüksek oranda gidermiş olacağız. Kenevir ekimi açısından en etkin iler arasında Sivas başta gelmekte. Sözleşmeli alım yapan arkadaşlarımız burada. Organize Sanayi Bölgemizde Keneviri endüstriye dönüştürecek bir tesisimiz kuruluş aşamasında. Bu bizim için büyük bir şans. Kenevirin ilimizde ekiminin yanında işlenmesi içinde adımlar atıldı. İş adamımız Muharrem bey bu adamı attı. Bu bizim için büyük bir şans. Bir firmamız da kenevir hasadı için uygun makineleri geliştirmeye başladı." Şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Türkiye'de geliştirilen makineler ile ekilen ilk kenevirlerin hasadı gerçekleştirildi.