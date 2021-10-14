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Coğrafi işaretli Boğazkere üzümünde bağbozumu başladı

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Coğrafi işaretli Boğazkere üzümünde bağbozumu başladı

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesi Mırgan yaylasında yetiştirilen ve tescil ettirilerek coğrafi işaret alın Boğazkere üzümünde bağbozumu başladı.

ÇÜNGÜŞ, DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesi Mırgan yaylasında yetiştirilen ve tescil ettirilerek coğrafi işaret alın Boğazkere üzümünde bağbozumu başladı.

Çüngüş ilçesi Mırgan yaylasında yetiştirilen Boğazkere üzümü bağbozumu etkinliğine İlçe Kaymakamı Tuncay Kaldırım, İlçe Belediye Başkanı Ali Suat Akmeşe, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Çakır, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Deniz Yıldırım'ın katılımıyla Mırgan yaylasında çiftçi Hasan Yılmaz'ın bağında başladı. Etkinlikte üreticilere bereketli hasat dileyen Kaymakam Kaldırım, "Çüngüş ilçesinde bağcılık çok eski dönemlere dayanmaktadır. Genel olarak ilçemiz sofralık, kurutmalık, şıralık ve şaraplık üzüm çeşitlerinin yetiştirilmesi için son derece elverişli iklim ve toprak yapısına sahiptir. Ayrıca sahip olduğu iklim koşulları en erkenci çeşitlerden en geç olgunlaşana kadar, her olgunluk kademesindeki çeşitlerin yetiştiriciliğini de mümkün kılmaktadır" dedi.

"İLÇEDE 9 BİN 750 ALANDA BAĞCILIK YAPILIYOR"

İlçede toplam 9 bin 750 alanda bağcılık yapıldığını ifade eden Kaymakam Kaldırım, "2021 yılı verilerine göre toplam 6 bin 282 ton üzüm üretimi gerçekleşmiştir. Yörede birim alandan elde edilen verimlilik 2021 yılında 561 ile 686 kilogram olmuştur. Ülkemizin kaliteli kırmızı şaraplık üzüm çeşitlerinden Boğazkere ve Öküzgözü üzüm çeşitlerinin yetiştiriciliği ilçemizde yaygın olarak yapılmaktadır. Üzüm üretimi ilçede aynı zamanda sofralık yüzde 33 ve kurutmalık yüzde 1 olarak da değerlendirilmektedir. İlçede terbiye şekli olarak tüm bağlarda 'Serpene' yöresel terbiye şekli uygulanmaktadır. Yeni kurulan bağ alanlarında telli terbiye sistemleri de uygulanmaya başlanmış olup bu hususta üreticilerimiz teknik olarak desteklenmektedir. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 10 Mart 2021 tarihinde Diyarbakır Boğazkere üzümü olarak tescil ettirilerek coğrafi işaret alınmıştır. Bağcılık konusundaki faaliyetler daha çok aile işletmeleri şeklinde sürdürülmektedir. Üreticiler, genel olarak aile ihtiyaçlarına yönelik üretim yapmaktadırlar" diye konuştu.

"10 ÇİFTÇİNİN BAĞINDA 100 DEKAR BAĞ MÜCADELESİ YAPILMIŞTIR"

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Deniz Yıldırım ise "Bağcılığın önemli merkezlerinden biri olan ilçemizde bağcılığın gelişimi ve devamlılığı için hastalık ve zararlılarla mücadele oldukça önemli. Bağlarda genel olarak 'Külleme', 'Mildiyo', 'Ölü kol', 'Salkım güvesi', 'Trips', 'Üvez', 'Bağ uyuzu' hastalık ve zararlıları yaygın olarak görülmektedir. Son zamanlarda yaşanan mevsimsel değişiklikler nedeniyle hastalık ve zararlıları ile güneş yanıklığında artışlar görülmektedir. Bağ hastalıkları için ilaçlama yapılırken, zararlılar konusunda bağ entegre mücadele kapsamında popülasyon takibi yapılarak ilaçlama yapılmaktadır. Bakanlık ve müdürlüğümüzün birlikte yürüttüğü 'Entegre Mücadele Programı' kapsamında zararlı takibi yapılmaktadır. 2021 yılında toplam 10 çiftçinin bağında 100 dekar bağ alanında entegre bağ mücadelesi yapılmıştır "şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından İlçe Kaymakamı Tuncay Kaldırım, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Deniz Yıldırım Çiftçilerle birlikte bağbozumunu başlattı.

(Sedat Irmak/İHA)

Coğrafi işaretli Boğazkere üzümünde bağbozumu başladı

Coğrafi işaretli Boğazkere üzümünde bağbozumu başladı

Coğrafi işaretli Boğazkere üzümünde bağbozumu başladı

Coğrafi işaretli Boğazkere üzümünde bağbozumu başladı

Coğrafi işaretli Boğazkere üzümünde bağbozumu başladı

Coğrafi işaretli Boğazkere üzümünde bağbozumu başladı

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