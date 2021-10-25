Başkent EDAŞ, Zonguldak'taki üç köye 1 milyon liralık yatırım yaptı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkent EDAŞ, Zonguldak'taki üç köye 1 milyon liralık yatırım yaptı

AA / Gülşen Çağatay - Haberler | Ekonomi
Başkent EDAŞ, Zonguldak'taki üç köye 1 milyon liralık yatırım yaptı

Başkent Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (Başkent EDAŞ), Zonguldak merkeze bağlı Himmetoğlu, Karaman ve Emirler köyleri arasındaki enerji nakil hattını 1 milyon liralık yatırımla yeniledi.

ZONGULDAK (AA) - Başkent Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (Başkent EDAŞ), Zonguldak merkeze bağlı Himmetoğlu, Karaman ve Emirler köyleri arasındaki enerji nakil hattını 1 milyon liralık yatırımla yeniledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ankara, Bartın, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale ve Zonguldak'ta elektrik dağıtım hizmeti veren Başkent EDAŞ, kesintisiz elektrik sağlamak için çalışmalarına devam ediyor.

Başkent EDAŞ, elektrik şebekesinin fiziksel durumu, arıza sıklığı, gerilim düşümü, can ve mal güvenliği gibi kriterleri göz önüne alarak şebekenin ihtiyaç duyduğu bakım, onarım ve yatırım çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Zonguldak'ın merkez ilçesine bağlı köylerde tamamlanan proje ile Başkent EDAŞ, yaklaşık 8 bin müşteriye, kesintisiz ve kaliteli enerji sağlamak için elektrik direklerini ve yüksek gerilim hatlarını yaklaşık 1 milyon liralık yatırımla tesis etti.

AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi Haberleri
Karadeniz'de torik bereketi, tanesi 300 liraya satılıyor

Karadeniz'de torik bereketi, tanesi 300 liraya satılıyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title