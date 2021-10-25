Başkent EDAŞ, Zonguldak'taki üç köye 1 milyon liralık yatırım yaptı

ZONGULDAK (AA) - Başkent Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (Başkent EDAŞ), Zonguldak merkeze bağlı Himmetoğlu, Karaman ve Emirler köyleri arasındaki enerji nakil hattını 1 milyon liralık yatırımla yeniledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ankara, Bartın, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale ve Zonguldak'ta elektrik dağıtım hizmeti veren Başkent EDAŞ, kesintisiz elektrik sağlamak için çalışmalarına devam ediyor.

Başkent EDAŞ, elektrik şebekesinin fiziksel durumu, arıza sıklığı, gerilim düşümü, can ve mal güvenliği gibi kriterleri göz önüne alarak şebekenin ihtiyaç duyduğu bakım, onarım ve yatırım çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Zonguldak'ın merkez ilçesine bağlı köylerde tamamlanan proje ile Başkent EDAŞ, yaklaşık 8 bin müşteriye, kesintisiz ve kaliteli enerji sağlamak için elektrik direklerini ve yüksek gerilim hatlarını yaklaşık 1 milyon liralık yatırımla tesis etti.